مردم مشکلات موجود در شعب اخذ رای را گزارش دهند

کاظم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشکر از حضور گسترده مردم و با بیان اینکه وزارت کشور متولی برگزاری انتخابات است، تاکید کرد: این وزارتخانه به منظور حسن اجرای قانون در انتخابات، هیئت بازرسی را تشکیل داد.
وی گفت: بر این اساس در هر شعبه یک بازرس برای برگزاری باشکوه انتخابات و برقراری قانون مستقر شده است تا بر حسن اجرای انتخابات نظارت داشته باشد.
احمدی افزود: علاوه بر استقرار بازرسین در شعب اخذ رای، تعدادی سربازرس نیز در شهرستان کرج برای نظارت بر اجرای قانون در انتخابات مشغول فعالیت هستند تا انتخاباتی مطمئن و سالم برگزار شود.
ایجاد بستر انتخابات سالم و صیانت از آراء مردم وظیفه مسئولان است
احمدی این اقدامات را به منظور جلب اعتماد مردم عنوان کرد و گفت: همانطور که مردم در مواقع حساس به حمایت از نظام برخاستند و به تحریم ها بی اعتنا بودند و برای سرفرازی و غرور ایران عزیز تلاش کردند، امروز صیانت از آراء آنها و ایجاد بستری سالم برای برگزاری انتخاباتی مطمئن وظیفه مجریان و مسئولان است.
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