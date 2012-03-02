مردم مشکلات موجود در شعب اخذ رای را گزارش دهند

کاظم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشکر از حضور گسترده مردم و با بیان اینکه وزارت کشور متولی برگزاری انتخابات است، تاکید کرد: این وزارتخانه به منظور حسن اجرای قانون در انتخابات، هیئت بازرسی را تشکیل داد.

وی گفت: بر این اساس در هر شعبه یک بازرس برای برگزاری باشکوه انتخابات و برقراری قانون مستقر شده است تا بر حسن اجرای انتخابات نظارت داشته باشد.

احمدی افزود: علاوه بر استقرار بازرسین در شعب اخذ رای، تعدادی سربازرس نیز در شهرستان کرج برای نظارت بر اجرای قانون در انتخابات مشغول فعالیت هستند تا انتخاباتی مطمئن و سالم برگزار شود.

ایجاد بستر انتخابات سالم و صیانت از آراء مردم وظیفه مسئولان است

احمدی این اقدامات را به منظور جلب اعتماد مردم عنوان کرد و گفت: همانطور که مردم در مواقع حساس به حمایت از نظام برخاستند و به تحریم ها بی اعتنا بودند و برای سرفرازی و غرور ایران عزیز تلاش کردند، امروز صیانت از آراء آنها و ایجاد بستری سالم برای برگزاری انتخاباتی مطمئن وظیفه مجریان و مسئولان است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات در شهرستان کرج همچنبن از مردم خواست که مشکلات و نواقص موجود در شعبه های اخذ رای اعلام کنند.



وی افزود: مردم در صورت مشاهده کوچکترین مشکل، نقص و یا تخلف در شعب اخذ رای با شماره 8- 3551996 تماس بگیرند و مراتب را اطلاع دهند.



احمدی اطمینان داد: همکاران ما در هیئت بازرسی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادها برای حسن اجرای قانون در انتخابات هستند.



