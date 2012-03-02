حضور مردم در انتخابات نشانه تعهد آنها به انقلاب است

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رای گیری در جیرفت نیز همزمان با سراسر کشور راس ساعت هشت صبح جمعه آغاز شد.

غنچه پور ادامه داد: مردم همیشه در صحنه این شهرستان از چند ساعت قبل از شروع رای گیری در مقابل شعب اخذ رای منتظر شروع انتخابات بودند.

وی ادامه داد: مردم با شرکت در انتخابات دشمنان و بدخواهان نظام را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

غنچه پور یادآور شد: این حضور غرورآفرین مردم در پای صندوق های رای نشانه تعهد آنها به نظام، انقلاب و ولایت فقیه است.

وی تعداد شعب اخذ رای در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد را 321 شعبه عنوان کرد و گفت: فضای انتخاباتی در این شهرستان آرام است.

این مسئول ابراز داشت: همه تعرفه های رای گیری به شعب ارسال شده است و انتخابات در فضایی مطلوب و بدون مشکل در حال برگزاری است.

غنچه پور تعداد کاندیداهای حوزه انتخابی جیرفت را چهار نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد یک نماینده راهی بهارستان می شود.

وی از مردم خواست در هنگام رای گیری علاوه بر شناسنامه کارت ملی را به همراه داشته باشند.