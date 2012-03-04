به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دغدغه های اصلی آمارتیا سن بحث اخلاق است.

این دغدغه در مطالعات او در حوزه اقتصاد و سیاست منعکس است. برای نمونه او در بحث از توسعه، به توسعه انسانی معتقد است که توجه به اخلاق را در کانون توجه خود دارد.

همچنین او در پیگیری و دنبال کردن موضوعاتی چون هویت، فقر جهانی و عدالت بر جنبه اخلاقی توجه دارد. در واقع پیگیری این موضوعات خود نشان از رهیافتی هنجاری است.

"سن" یکی از اقتصاددانهای معاصر است که بحث اخلاق را در اقتصاد به طور جدی دنبال می‌کند. نگاه "سن" به مقوله هویت و تأکید بر کثرتگرایی هویتی نیز از نگاه اخلاقی او به این موضوع خبر می دهد.

در همین روز در دانشگاه نتردام، جایزه این دانشگاه در خصوص توسعه انسانی به آمارتیا سن اعطا می شود. این جایزه به سبب مطالعات "سن" در بسط و گسترش مفهوم توسعه انسانی به وی اعطا می شود.