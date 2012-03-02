مشارکت مردم سیستان و بلوچستان سدی در مقابل سهم خواهی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد روز جمعه با حضور در شعبه شماره 30 مدرسه امام محمد باقر (ع) زاهدان اظهار داشت: مردم این استان همواره حضوری حماسه ساز در صحنه های مختلف انقلاب و نظام اسلامی داشته اند.

وی گفت: حضور اقشار مختلف مردم شیعه و سنی استان از صبح امروز در مقابل صندوق های اخذ رای نشان دهنده خلق حماسه دیگری توسط ملت قهرمان ایران بویژه در سیستان و بلوچستان خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان با تقدیر از حضور مردم در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی افزود: شور و نشاط انتخاباتی در استان به طور قطع تمام امید دشمنان را به یاس تبدیل می کند.

وی بیان داشت: حضور پر شور امروز مردم در پای صندوق های رای بخوبی نشان دهنده شور و نشاط سیاسی در بین مردمی است که از بصیرت بالایی برخوردار هستند.

یک هزار و 330 شعبه اخذ رای در سراسر سیستان و بلوچستان در حال جمع آوری آرای مردم این استان برای انتخاب هشت نماینده از میان 38 نامزد انتخاباتی در شش حوزه اصلی و 34حوزه فرعی هستند.