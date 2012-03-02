حضور در پای صندوقهای رأی حمایت از بیداری اسلامی است

حجت الاسلام جعفر محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملتهایی که الگویشان ایران اسلامی است وقتی می بینند بعد از گذشت 30 سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی مردم هنوز از آرمانهای نظام دفاع می کنند، در راستای به ثمر نشاندن اهداف خویش که بارور شدن نهال اسلام است، دلگرم تر خواهند شد.

وی گفت: مردم بصیر و شریف منطقه خیرآباد نیز مانند همه مناطق دیگر کشور از صبح امروز در پای صندوقها حاضر شده اند و همگام با یکدیگر از ولایت فقیه و ثبات کشور اسلامی دفاع خواهند کرد.

امام جمعه خیرآباد با بیان اینکه مردم ایران بحمدالله در تمامی آزمونهای الهی سرافراز شده اند، اضافه کرد: آزمون امروز نیز برای مردم ایران همانند انتخاباتهای گذشته از اهمیت خاصی برخوردار است و حضور حداکثری خود را به جهانیان اثبات خواهند کرد.

وی یادآور شد: انتخابات امروز و حضور پررنگ مردم در آن، بار دیگر مشتی بر دهان تمام یاوه گویانی خواهد زد که اهداف خود را بر تخریب مردم این مرز و بوم معطوف ساخته اند.

محسن زاده ادامه داد: مردم ایران از ترور دانشمندان هسته ای کشور به شدت خشمگین هستند و این خشم خود را امروز در پای صندوقهای رأی نشان خواهند داد و باری دیگر استکبار را به عقب خواهند راند.

وی بیان داشت: تمام نقشه های دشمنان نظام اسلامی نیز امروز توسط ملت پیروز و انقلابی ایران نقشه بر آب خواهد شد.

محسن زاده افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که مردم به اهمیت حضور خود در انتخابات، به ویژه دراین شرایط حساس که حضور حداکثری در جهت تقویت جبهه اسلام در مقابل جبه هاستکبار بسیار ارزشمند خواهد بود، واقفند.

وی عنوان کرد: یقیناً مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات، فرد اصلح را از بین نامزدهای انتخاباتی تعیین کرده و زمینه شکل گیری مجلس شورای اسلامی مقتدر را فراهم خواهند کرد.