وزارت کشور از نمایندگان نامزدها خواست تخلفات را کتبا گزارش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه شماره 18 ستاد انتخابات کشور آمده است: بر ‏اساس ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور نمایندگان نامزدها در ‏شعب اخذ رای به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیات نظارت مربوطه مجاز ‏است و این افراد می توانند تا پایان زمان اخذ رای و شمارش آرا به تنظیم صورتجلسه ‏در محل شعبه حضور داشته باشند.‏

بر اساس این گزارش، این اطلاعیه می افزاید همچنین اعضای شعب ثبت نام و اخذ ‏رای و نمایندگان فرماندار ترتیبی اتخاذ کنند تا این نمایندگان در محل مناسبی استقرار ‏یابند.‏

نمایندگان نامزدهای انتخاباتی نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بدون ‏دخالت در امور اجرایی مراتب را به هیات های اجرایی یا نظارت شهرستان و یا ‏بخش کتبا گزارش کنند.‏