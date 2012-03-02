وزارت کشور از نمایندگان نامزدها خواست تخلفات را کتبا گزارش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه شماره 18 ستاد انتخابات کشور آمده است: بر اساس ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیات نظارت مربوطه مجاز است و این افراد می توانند تا پایان زمان اخذ رای و شمارش آرا به تنظیم صورتجلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.
بر اساس این گزارش، این اطلاعیه می افزاید همچنین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و نمایندگان فرماندار ترتیبی اتخاذ کنند تا این نمایندگان در محل مناسبی استقرار یابند.
نمایندگان نامزدهای انتخاباتی نیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بدون دخالت در امور اجرایی مراتب را به هیات های اجرایی یا نظارت شهرستان و یا بخش کتبا گزارش کنند.
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