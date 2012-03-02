تمیهدات ویژه برای انعکاس حضور گلستانیها در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعبه های اخذ رای گرگان افزود: باید تلاش ویژه ای برای انعکاس حشور گررنگ مردم در پای صندوق های رای شود.

وی اظهار داشت: مردم همواره پای کار هستند و همواره از مسئولان جلوتر بوده اند.

احمدی گفت: باید تلاش بیشتری برای نشان دادن حضور مردم در انتخابات داشته باشنیم.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان بیان داشت: حضور پرشکوه اقوام و مردم در قالب تصویرها نمی گنجد و فراتر از انتظار است.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند.

