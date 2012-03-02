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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

احمدی:

تمیهدات ویژه برای انعکاس حضور گلستانیها در انتخابات

تمیهدات ویژه برای انعکاس حضور گلستانیها در انتخابات

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: تمهیدات ویژه ای برای انعکاس حماسه حضور مردم استان در انتخابات شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعبه های اخذ رای گرگان افزود: باید تلاش ویژه ای برای انعکاس حشور گررنگ مردم در پای صندوق های رای شود.

وی اظهار داشت: مردم همواره پای کار هستند و همواره از مسئولان جلوتر بوده اند.

احمدی گفت: باید تلاش بیشتری برای نشان دادن حضور مردم در انتخابات داشته باشنیم.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان بیان داشت: حضور پرشکوه اقوام و مردم در قالب تصویرها نمی گنجد و فراتر از انتظار است.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند.
 

کد مطلب 1548797

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