مشارکت مردم خراسان جنوبی در انتخابات امروز بالای 85 درصد است

به گزارش خبرنگارمهر، استاندارخراسان جنوبی در جمع خبرنگاران و در بازدید از ستاد انتخاباتی حسینه گازاری ها اظهارداشت: تمام مسائل امنیتی لازم در خراسان جنوبی برای برگزاری یک انتخابات پرشور فراهم شده و امنیت مانند گذشته در سطح استان خراسان جنوبی برقرار است.

وی افزود: حضور مردم با توجه به این که هنوز ساعات اولیه صبح است پای صندوق های رای بسیار پرشور و با شکوه بوده و مشارکت مردم در انتخابات حکایت از وظیفه سنگین نمایندگانی دارد که بعدها به مجلس می روند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان این که خطوط فشرده مردم در صف های انتخاباتی پاسخ دندان شکن ملت ایران به دشمنان است، گفت: رسانه های غربی سعی می کنند حضور مردم را حداقلی نشان دهند ولی در ساعت های پایانی انتخابات در پاسخ به افکار عمومی مجبور به نمایش اقتدار عمومی ملت ایران هستند.

رشید ادامه داد: انتخابات نماد دموکراسی و مردم سالاری واقعی در کشور بوده و این موضوع ادعای پوچ غربیان در خصوص عدم رعایت دموکراسی و حقوق بشر در ایران را برملا کرده و باعث می شود شرمندگی دشمنان دو چندان شود.

وی یادآورشد: مردم با حضور گسترده در ساعات اولیه صبح در محل های انتخابات باید از ازدحام جمعیت جلوگیری کرده و با کمال آرامش نامزد مورد نظرخود را انتخاب کنند.