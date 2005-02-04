عراق وقانون اساسي جديد

با اينكه هنوزترتيبات لازم براي تقسيم بندي ميزان آراء احزاب به اتمام نرسيده است اما به نظر مي رسد كه ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه مورد تاييد مرجع ديني عراق آيه الله سيد علي سيستاني است ، بيشترين آراء را به دست آورده است.



البته هنوز اين بيم وجود دارد كه تروريست ها با مشخص شدن نتايج شمارش آراء دست به عمليات تروريستي عليه شخصيت هاي برنده انتخابات بزنند كه اين امر عراق را وارد بحران جديدي خواهد كرد.



گزارش هاي دريافتي نشان مي دهد كه تروريست هاي جنايتكار به رهبري ابو مصعب زرقاوي اردني الاصل كه نتوانستند مانع بر گزاري انتخابات شوند تلاش دارند تا برندگان انتخابات بويژه چهره هاي برجسته شيعه را ترور كنند.



اما درهرصورت آنچه مهم است مساله قانون اساسي آينده عراق است كه بايد در برگيرنده آرزوها و آمال كليه اقشار مختلف عراق باشد.



عراق ازسال 1958 يعني پس از كودتاي عبدالكريم قاسم عليه حكومت پادشاهي ملك فيصل دوم هرگز قانون اساسي نداشت وحكومت ها بنا به مقتضيات روز يك سلسله احكام اضطراري اتخاذ مي كردند.



حزب بعث عراق كه از سال 1968 قدرت را عملا در دست گرفت كليه قوانين مدني را لغو و اختيارات تصميم گيري را بعهده شورايي موسوم به شوراي انقلاب واگذاركرد.



در طول 35 سال حكومت ننگين حزب بعث به دليل طبيعت ضدانساني ونگرش قوميتي اين حزب به مسائل ،اكثريت مردم عراق به حاشيه رانده شده بودند و هيچگونه سهمي در ساختار سياسي كشور خود نداشتند.



اكنون كه شرايط دگرگون شده وفضا براي مشاركت همه اقشار مختلف عراق بوجود آمده تدوين يك قانون فراگير و مترقي اصلي ترين مساله عراق تلقي مي شود.



اين قانون مي بايستي حقوق همه اقليت ها را لحاظ و آزادي هاي فردي واجتماعي را براي نسلهاي حال وآينده عراق تضمين كند.



در اين قانون نگاه عميق به بافت مذهبي عراق و وجود اماكن مقدس كه مورد توجه بيش از 350 مليون مسلمان در اقصي نقاط جهان قرار دارند ونيز جايگاه اين مقدسات درهمگرائي فراملي وفرا منطقه اي بايد بيش از هر چيز در نظر گرفته شود تا حركت هاي مذهبي عراق در آينده ودر چارچوب قانون شفاف شود.



از سوي ديگر مساله پرهيز از قوميت گرائي درعراق كه بيش از 35 سال اين كشور را وارد گردابي از مشكلات ساخت ،بايد در قانون مورد توجه قرار گيرد وعراق بايد به جاي حركت به سمت فضاي احساسي - قوميتي به سوي جامعه اسلامي وجهاني كه از شموليت بيشتري برخوردارند حركت كند.



در قانون اساسي جديد عراق تنظيم روابط خارجي بر اساس منافع ملي وحوزه جغرافيائي بايد جزئي از سر فصل هاي اين قانون باشد تا در آينده اين كشور بتواند بر اساس ضوابط قانوني با كشورهاي مختلف رابطه بر قرار نمايد.



لذا به نظر مي رسد در نظر گرفتن همه فاكتورهاي اجتماعي، مذهبي،جغرافيائي وملي بايد مورد توجه دقيق قانونگزاران قرار گيرد تا اين كشور در آينده شاهد خلاء قانوني نشود .



با اين كه اقليت موجود درعراق با نسبت كمتري در انتخابات شركت كردند اما در تدوين قانون اساسي توجه به اين اقليت كه در گذشته بدون تكيه به قانون بر مقدرات كشورعراق مسلط بودند ضرورت دارد.



اين امر يعني در نظر گرفتن حقوق اقليت تماميت خواه موجب كند شدن روند اختلافات و رشد همگرائي ملي خواهد شد وبهانه را از دست آشوب طلبان داخلي ومنطقه اي خواهد گرفت.



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