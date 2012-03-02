عدم شرکت در انتخابات ظلم بزرگی به نظام است

آیت الله حسن ممدوحی پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار شماره 408 درساختمان جامعه مدرسین، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ای کاش آنهایی که قصد حضور در انتخابات را ندارند میدانستند که چه ظلم بزرگی به خود و نظام میکنند.
عدم شرکت درانتخابات معصیت الهی است
وی با بیان اینکه گرانیهای اخیر حاصل عواملی است که هیچ کدام به وظیفه شرعی ما در انتخابات ربطی ندارد، گفت: اگر میبینید که کشور در زمینه اقتصادی دچار مشکلاتی شده به وضعیت جهانی، تحریمهای نفتی و اقتصادی کشور و برخی دیگر از مسائل که ربطی به مباحث انتخاباتی ندارد، برمیگردد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از کسانی که ناآگاهانه خود را دچار معصیت الهی میکنند، اظهار داشت: آنهایی که قصد حضور در انتخابات ندارند، اگر ناآگاهانه تصمیم میگیرند عین نادانی است و اگر از ضررهای عدم مشارکت خبر دارند خائن هستند.
کسی رای نمیدهد طلبکار نظام هم نباشد
وی با تاکید بر اینکه کسی که خود را مسئول سرنوشت نظام نمیداند نباید دیگر از نظام توقع خدمت رسانی داشته باشد، بیان داشت: گرانی و مسائل معیشتی درطول تاریخ شیب رو به صعود داشته مختص به نظام و زمان ما ندارد و همه جا و در طول تاریخ اتفاق میافتد.
تشریح ویژگیهای یک نماینده اصلح
آیت الله ممدوحی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی صراط روشنی دارد، گفت: حضور پرشور و با نشاط در انتخابات وظیفه عقلی و شرعی همه ماست و نباید آتش بیار معرکه دشمن باشیم.
وی درباره انتخاب کاندیدای اصلح گفت: دو معیار مهم و اساسی برای یک کاندیدای شایسته و خوب تبعیت از رهبری و خط مقدس اسلام است.
استاد حوزه علمیه قم با تاکید براینکه تبعیت از رهبری و خط مقدس اسلام خط نورانی غیر قابل اختفاء است گفت: اگر یک نماینده این ویژگیها را داشت واجد شرایط حضور در مجلس شورای اسلامی است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: شرکت نکردن در انتخابات واکنش به مشکلات و گرانیهای اخیر نیست و ظلم بزرگی به نظام و خود فرد است.
آیت الله حسن ممدوحی پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار شماره 408 درساختمان جامعه مدرسین، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ای کاش آنهایی که قصد حضور در انتخابات را ندارند میدانستند که چه ظلم بزرگی به خود و نظام میکنند.
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