21 هزار خانوار البرزی از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالارکیا پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: 40 هزار شهروندان البرزی در قالب 21 هزار خانوار از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) بهره مند هستند.



وی با اشاره به اینکه نعمت وسیله ای است برای امتحان انسان ها، اضافه کرد: خداوند مال و ثروت را در اختیار مردم قرار می

دهد تا مردم خود را با آن امتحان کند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: در ابتدای انقلاب خانواده های نیازمند کمک بودند که امام خمینی(ره)،22 روز پس از پیروزی انقلاب دستور دادند که کمیته امداد در 14 اسفند 1357 شکل گرفت.



وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه همین حاشیه نشین ها و محرومان بوده اند که این انقلاب را به پیروزی رساندند بنابراین نباید این افراد احساس کنند در سطح پایین جامعه قرار دارند، اضافه کرد: در استان البرز سه اداره منطقه یک، دو و سه فعال است و همچنین منطقه اشتهارد، ماهدشت، نظرآباد و طالقان جداگانه کمیته امداد امام خمینی(ره) فعال دارد.



سالارکیا با اشاره به اینکه از چهاردهم اسفند هفته احسان و نیکوکاری آغاز می شود، اضافه کرد: سال گذشته استان البرز رتبه اول کمک به مردم را در میان دیگر استان های کشور کسب کرد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز ادامه داد: از شهروندان استان البرز تقاضا دارم در صحنه حضور داشته باشند و کمک کنند که این ارزشی که برای استان البرز کسب شده باقی بماند.



وی افزود: تعداد زیادی از همکاران از جمله اصناف، نیروی انتظامی، امور مساجد، آموزش و پرروش همکاری خوبی را تا کنون داشته اند و در حوزه کمک به محرومین که ولی نعمتان جامعه هستند خدمات خوبی را ارائه داده اند.