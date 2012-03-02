صفوف طولانی مردم زیر باران/ لرستانیها شگفتی آفرین شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان لرستان از پیر و جوان گرفته تا مرد و زن حماسه ای دیگر را معنا کردند و با وجود پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر حضور بیش از 60 درصد مردم گویا میزان مشارکت از این رقم نیز فراتر خواهد رفت.

مردم شهرستانهای مختلف لرستان با حضور در محل هزار و 288 شعبه اخذ رای دایر شده در سراسر این استان حضور یافتند تا بار دیگر شعب اخذ رای به تجلیگاه حضور و مشارکت تبدیل شود.

یک میلیون و 209 هزار و 549 لرستانی واجد شرایط امروز می روند تا درصد مشارکتی بی نظیر در تاریخ پرافتخار لرستان رقم بزنند.

گزارش خبرنگاران مهر از شهرستانهای مختلف بروجرد، ازنا، الیگودرز، دورود، سلسله، دلفان، کوهدشت و پلدختر حکایت از حضور بی نظیر مردم این شهرستانها در پای صندوقهای رای دارد.

خبرنگاران مهر حضور مردم را با واژه کم نظیر و بی نظیر توصیف کردند که همه این شور حکایت از درصد بالای مشارکت مردم لرستان دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همان طور که مردم در ایام تبلیغات با شور و نشاط تمام و تبلیغات خوب و گسترده و آرامی حضور پیدا کردند امروز نیز مردم با حضور در پای صندوقهای رای و انداختن رای خود و انتخاب فرد اصلح بار دیگر حماسه ای خواهند آفرید که موجب تعجب دشمنان و خشم آنها خواهد شد.

حجت الاسلام سیداحمد میرعمادی یادآور شد: آنچه که امروز بر مردم لازم است به عنوان ادای یک تکلیف شرعی و عقلی بیایند پای صندوقهای رای و علاقمندی خود را به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند.

وی یادآور شد: امروز 12 اسفند روز حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و روز مردم سالاری دینی و روز عهد و پیمان مجدد با شهدا و امام شهیدان است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز مردم به دعوت مراجع تقلید و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب لبیک می گویند، بیان داشت: امروز مردم تاریخ انقلاب را با رای خودشان تثبیت می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی روز انتخابات را روز عزم عمومی مردم برای تعیین سرنوشت خود دانست و عنوان کرد: استحکام نظام و بیمه شدن اسلام و انقلاب به رای مردم بستگی دارد.

وی از حضور پرشور مردم لرستان تقدیر کرد و گفت: مردم لرستان در همه انتخاباتهای گذشته رتبه بالایی را دارا بودند و به طور یقین در این انتخابات نیز رتبه بالایی را به خود اختصاص خواهند داد.

استاندار لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه تنها ساعتی از آغاز رای گیری می گذرد حضور مردم بسیار منظم و باشکوه است و حضور مردم بیانگر این است که مردم در برگزاری انتخابات سهیم هستند.

حبیب الله دهمرده همچنین با تاکید بر تلاش دست اندرکاران انتخابات برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه، یادآور شد: با اقداماتی که از قبل در نظر گرفته شده و شبکه قوی نظارت آموزش دیده که در همه مراحل انتخابات و در محل شعب اخذ رای حضور دارند هیچ مشکلی در روند انتخابات ایجاد نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم استان لرستان در هر برهه ای از زمان در صحنه حضور داشته اند و امروز نیز این حضور مایه مباهات و عزت نظام شدند.

به هرحال انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در استان لرستان با شور و نشاط زیادی آغاز شده و بنابر اظهارات کارشناسان پیش بینی می شود درصد مشارکتی کم نظیر در این دوره از انتخابات ثبت شود.