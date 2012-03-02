3 عامل تاخیر در توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی با عراق

ناجی سعدونی در گفتگو با مهر درباره تاخیر در اجرای طرح توسعه فاز یک و دو میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی، گفت: یکی از مهمترین دلایل تاخیر در اجرای فاز یک طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی افزایش ظرفیت تولید نفت خام نسبت به برنامه قبلی توسعه این میدان است.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با اعلام اینکه در طرح جدید توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ظرفیت برداشت نفت در فاز یک از 150 هزار به حدود 320 هزار بشکه افزایش یافته است، تصریح کرد: همچنین تعداد چاه های توسعه ای این میدان مرزی از 37 حلقه به 180 حلقه چاه افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تدوین طرح جامع جدید توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، اظهار داشت: به زودی تدوین طرح جامع توسعه (ام.دی.پی) این میدان نفتی قطعی می شود.

وی همچنین از اخذ تمامی مجوزها و مصوبات زیست محیطی توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی خبر داد و افزود: با توجه به قرار گرفتن تالاب هور العظیم در بخشهایی از میدان نفتی آزادگان جنوبی اخذ مصوبات قانونی زیست محیطی ضروری به نظر می رسد.

سعدونی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی تمامی الزامات زیست محیطی را در نظر می گیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین طرح جامع توسعه آزادگان توسط چین از سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری برای توسعه این میدان مشترک نفتی خبر داده و گفته بود: با توسعه این میدان روزانه 600 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت اضافه می‌شود.

به گزارش مهر، قرار است در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان 70 درصد سرمایه گذاری توسط چینی‌ها یا شرکتهای دیگر خارجی و داخلی، 20 درصد توسط نیکوی ایران و 10 درصد توسط اینپکس ژاپن انجام گیرد.



این در حالی است که توسعه این میدان مشترک نفتی توسط عراق با مشارکت کنسرسیوم پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی - هلندی شل و هالیبتون آمریکا برای تولید 1.6 تا 1.7 میلیون بشکه در روز آغاز شده است.



اولین چاه میدان نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد اما این میدان با حفر دومین چاه در سال 1378 کشف شد. در شرایط فعلی میدان آزادگان به عنوان بزرگترین اکتشاف میدان نفتی جهان در 30 سال گذشته از ذخیره نفت درجای بیش از 42 میلیارد بشکه برخوردار است.



این میدان مشترک با عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که با احتساب بخش شمالی و جنوبی وسعت آن به بیش از 900 کیلومتر می رسد.