عضویت در کمیته ملی الکترونیک از الزامات اعطای پروانه کارخانجات لوازم برقی باشد

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهاد می شود که یکی از الزامات برای اعطای پروانه فعالیت کارخانجات تولیدی لوازم برقی، عضویت در کمیته ملی برق و الکترونیک باشد و تحقق این امر بسیار مطلوب است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تدوین بیش از شش هزار استاندارد بین المللی در زمینه برق و الکترونیک ادامه داد: این امر از مشکلات موجود کاسته و تاثیرات مطلوبی به همراه داشته است.

این مسئول گفت: لازم است متناسب با رشد فناوریها و الکترونیکی شدن زندگی روزمره، کمیته ملی برق و الکترونیک، رشد و توسعه یابد و باید زمینه های این امر فراهم شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: البته باید توجه داشت که برای تحقق این هدف، همکاری با پژوهشکده برق و الکترونیک، مکانیک و ساختمان بسیار موثر است و تاثیر این امر قابل انکار نیست.

برزگری ادامه داد: همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی مربوطه در سطح بین المللی باید به عنوان بخشی دیگر از ضرورتهای مربوطه دنبال شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: این امر به عنوان یکی از پیشنهادات مطرح شده و باید با همکاری بخشهای ذیربط، شرایط تحقق این پیشنهاد و عملی شدن آن را فراهم کنیم.