منطقه آزاد ارس قابليت تبديل شدن به بزرگترين بارانداز صادراتي كشور را دارد

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از ستاد خبري سومين نمايشگاه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مدير عامل منطقه آزاد ارس با بيان اين مطلب كه قرار گرفتن منطقه آزاد ارس در مرز مشترك ايران و ارمنستان و جمهوري آذربايجان از ديگر مزيت هاي منطقه است، گفت: اين منطقه از دسترسي سريع و آسان به شبكه سراسري راه آهن ، فرودگاه هاي تبريزو نخجوان و همچنين خطوط انرژي ، گاز و برق برخوردارمي باشد.

محمد رضا ميلاني همچنين تعيين نشدن محدوده منطقه آزاد ارس را از عوامل بازدارنده در جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي دانست وافزود: تا كنون تنها 39 درصد بودجه تخصيص يافته به منطقه آزاد ارس پرداخت شده كه اين امرروند شكل گيري ساختاراداري و كارهاي مطالعاتي را با كندي مواجه كرده است.

وي ايجاد منطقه آزاد مشترك با كشورهاي هم مرز را از جمله برنامه هاي آتي اين منطقه ذكرو تصريح كرد: اين موضوع موجب خواهد شد برخي ازكشورهاي منطقه كه متاسفانه امروزاز نظرمناقشات سياسي موجود در انزواي اقتصادي قرار دارند به رونق اقتصادي دست يابند.

به گفته وي، ما مي توانيم دروازه هاي دنياي پيشرفته امروز را به روي كشورهاي منطقه قفقازبگشاييم.