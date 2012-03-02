مردم قاعده نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری ظهر جمعه در حاشیه حضور در پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران افزود: زمانی ارتفاع در مرکز قاعده استوار خواهد بود که قاعده استقرار و استحکام داشته باشد.

وی تاکید کرد: ارتفاع دولت است و چنانچه این ارتفاع بدون توجه به قاعده افزایش داشته باشد دچار لرزش خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نباید ارتفاع بیشتر را ارزش دانست، یادآور شد: برخی در تفکرات خود ارتفاع بیشتر را مد نظر قرار می دهند و از قاعده می کاهند در صورتیکه ارتفاع بدون قاعده باعث اتکا به دیگران است.

آیت الله حائری تصریح کرد: نباید برای بلند کردن ارتفاع عجله داشت بلکه باید به فکر استحکام قاعده بود.

وی یادآور شد: کم کردن قاعده باعث لرزیدن به سمت ناتو، سنتو و تکیه بر دیگران می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص حضور گسترده زنان در انتخابات نیز یادآور شد: اگر مردان توانایی دارند زنان نیز دارند.

آیت الله حائری تاکید کرد: اگر قرار بود طایفه ذکور تنها در مباحث مختلف حضور داشته باشد و زنان در آشپزخانه فعالیت کنند حضرت زینب(ع) نیز باید به آشپزخانه می رفت نه اینکه با فعالیتهای خود دشمنان را نابود کند.