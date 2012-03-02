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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

آیت الله حائری:

مردم قاعده نظام هستند

مردم قاعده نظام هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم قاعده نظام هستند و هرچقدر قاعده استوار تر باشد، ارتفاع یعنی همان دولت نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری ظهر جمعه در حاشیه حضور در پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران افزود: زمانی ارتفاع در مرکز قاعده استوار خواهد بود که قاعده استقرار و استحکام داشته باشد.

وی تاکید کرد: ارتفاع دولت است و چنانچه این ارتفاع بدون توجه به قاعده افزایش داشته باشد دچار لرزش خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نباید ارتفاع بیشتر را ارزش دانست، یادآور شد: برخی در تفکرات خود ارتفاع بیشتر را مد نظر قرار می دهند و از قاعده می کاهند در صورتیکه ارتفاع بدون قاعده باعث اتکا به دیگران است.

آیت الله حائری تصریح کرد: نباید برای بلند کردن ارتفاع عجله داشت بلکه باید به فکر استحکام قاعده بود.

وی یادآور شد: کم کردن قاعده باعث لرزیدن به سمت ناتو، سنتو و تکیه بر دیگران می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص حضور گسترده زنان در انتخابات نیز یادآور شد: اگر مردان توانایی دارند زنان نیز دارند.

آیت الله حائری تاکید کرد: اگر قرار بود طایفه ذکور تنها در مباحث مختلف حضور داشته باشد و زنان در آشپزخانه فعالیت کنند حضرت زینب(ع) نیز باید به آشپزخانه می رفت نه اینکه با فعالیتهای خود دشمنان را نابود کند.

کد مطلب 1548813

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