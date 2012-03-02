انگشت نشانه مردم خراسان جنوبی رنگ انتخابات گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خراسان جنوبی به مانند تمامی مردم ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور از آغازین ساعات انتخابات با حضور در پای صندوقهای رای نوید انتخابات پرشور دیگری را دادند.

مسئولان خراسان جنوبی پیشاپیش مردم پای صندوقهای رای حاضر شدند تا اثبات کنند که ایرانی در هیچ شرایطی هویت و ملیت و دفاع از آرمانهای کشورش را از یاد نمی برد.

حضور گسترده مردم در شعب اخذ رای بیرجند و شهرستانها در ساعات اولیه رای گیری باعث شده صف های طویل رای گیری را شاهد باشیم.

مردم خراسان جنوبی پای صندوقهای رای حاضر شدند تا فارغ از هر گونه دغدغه ای به انتخاب بپردازند.

امروز آفتاب کویر پررنگ تر از هر روز بود و در نگاه مردم کویر سخت کوش دقت برای یک انتخاب شایسته موج می زد.

مردم استان خراسان جنوبی از بین نامزدهای انتخاباتی چهار نفر را به عنوان نماینده خود در مجلس نهم انتخاب می کنند.

474هزار نفر در استان خراسان جنوبی واجد شرایط اخذ رای در نهمین دوره انتخابات مجلس هستند.

حضور در انتخابات مجلس نهم پرشور تر از گذشته خواهد بود

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: پیش‌ بینی می کنیم میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرشورتر از انتخابات گذشته باشد.

محمد ابراهیم افشاری گفت: مردم در دقایق اولیه صبح حضور بسیار خوب و پرشوری داشتند که پیش‌ بینی می ‌شود این حضور بهتر از دوره‌های قبل مجلس باشد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی توصیه کرد:‌ مردم بهتر است در ساعات اولیه صبح به شعبات اخذ رای مراجعه و رای خود رابه صندوق‌ها بیندازند تا روند اخذ رای به خوبی انجام گیرد.

دشمنان را نا امید خواهیم کرد / شرکت در انتخابات لبیک به رهبری است

یک دانشجوی بیرجند در خصوص انگیزه حضور خود در انتخابات گفت: سهیم بودن در سرنوشت کشور از اهداف حضور در انتخابات است.

اکرامی با بیان اینکه با حضور خود دشمنان ایران اسلامی را نا امید خواهیم کرد، بیان کرد: مردم ما به دشمنان خواهند فهماند که برنامه ریزی های آنها، تهدید ها و تحریم ها راه به جایی نمی برد.

یک بانوی خانه دار نیز از انگیزه حضور خود در ساعات اولیه رای گیری گفت: آمده ایم تا به دشمنان ایران و اسلام بفهمانیم که ما همیشه پشتیبان نظام و انقلابمان هستیم.

مریم خسروی افزود: شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است که با توجه به بیانات رهبری برای شرکت در این انتخابات باید به آن لبیک بگوییم.

یک رای اولی نیز گفت: مردم هوشیار ایران و به خصوص خراسان جنوبی امروز با حضور در پای صندوق های رای باری دیگر صحنه گردانان اصلی حماسه حضور خواهند بود.

سمیرا احمدی تاکید کرد: حضور پرشور در پای صندوق های رای جوابی دندان شکن به توطده های دشمن است و امیدوارم در سایر انتخابات به توفیق خداوند در زمره اولین ها باشم.

یک هنرمند خراسان جنوبی نیز در این زمینه به مهر گفت: من همراه خانواده ‌ام در انتخابات شرکت می ‌کنم.

صادقی با بیان اینکه در واقع وظیفه هر ایرانی است که در انتخابات شرکت کند، اظهارکرد: امیدوارم مردم و هنرمندان افرادی را انتخاب کنند که اصلح باشند.