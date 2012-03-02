محصص هنرمندی مستقل بود و مستقل هم از دنیا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست یادبودی برای بهمن محصص، هنرمند فقیه مجسمه‌ساز و نقاش که سال پیش در ایتالیا درگذشت با حضور هنرمندان واساتیدی چون آیدین آغداشلو، حمید سوری، آریاسب دادبه، قدرت الله عاقلی، بهرام دبیری و... در پردیس دانشگاه هنرهای زیبا تهران برپا شد.

در ابتدای این نشست آیدین آغداشلو گفت: تا همه آنچه که درباره محصص مجهول مانده‌است حداقل امروز و به مناسبت روز تولد وی بیان شود. آغداشلو یادوآر شد: وقتی محصص تازه درگذشته بود، در خانه هنرمندان برای وی جلسه‌ای تشکیل دادند و مرا دعوت کردند تا درباره وی چندکلمه‌ای صحبت کنم اما از این کار پریشان‌ حال شدم چرا که در آن روز حتی نصف سالن هم پر نشد. متاسفانه آن روز کاری کردم که کار درستی نبود؛ یعنی آن روز گله غایبین را نزد حاضران کردم و با تندی با آنها سخن گفتم.

این نقاش معاصر افزود:‌ خوشبختانه امروز خوشحال هستم که سالن این آمفی تئاتر به یاد بهمن محصص پر شده است. معمولا در ذهن من خطی میان مهر و اعتقادم است که نسبت به شخصیت یک هنرمند وجود دارد و این همان چیزی است که مقدار زیادی آن هنرمند را از آثارش جدا می‌کند.

وی ادامه داد: هنگامی که برای سخنرانی به این مراسم دعوت شدم عده‌ای از دوستان با من تماس گرفته و خرده گرفتند که چرا با این که رغبت زیادی نسبت به محصص نداشتم امروز درباره وی سخن می‌گویم؟ چطور می‌شود که یک نفر از ارکان مهم فرهنگ معاصر ایران به شمار آید، اما کسی به وی احترام نگذارد؟ شاید این حرف را پیرو مقاله‌ای می‌زنند که آن را حدود 20 سال پیش درباره محصص نوشته بودم.

این هنرمند معتقد است:‌ اگر هنرمند و اثر را با هم تلفیق کنیم‌ و آنها را به یک چشم ببینیم، حتی با شخصیت پابلو پیکاسو نیز مشکل پیدا می‌کنیم. محصص یک شخصیت استثنایی بود و من وی را شخصیت مستقل خطاب می‌کنم. شاید چیزهایی که وی می‌ساخت به طور مستقیم تاثیرگذاری نداشت اما در مفهوم هنر، سیال و جاری بود.

آغداشلو معتقد است: جایگاه محصص آنچنان رفیع است که نمی‌شود با وی شوخی کرد. محصص کارش را با نقاشی شروع کرد، وقتی شش ساله بودم همراه پدرم به کارگاه نقاشی یکی از مشهورترین هنرمندان رشت رفتیم که من از دیدن آثار این هنرمند مبهوت شدم. همان زمان دیدم پسر جوانی نزد همان استاد نشسته و مشغول نقاشی جنگ یونان و ایران بود. به این ترتیب من و بهمن محصص هر دو شاگرد حبیب محمدی شدیم.

این هنرمند یادویر شد: محصص علاقه زیادی به حبیب محمدی داشت و از هیچ کاری برای وی فروگذار نکرد. حتی نقاشی‌های وی را به موزه هنرهای معاصر اهدا نمود.

آغداشلو درباره ادامه فعالیت‌های بهمن محصص بیان کرد: محصص بخشی از زندگی خود را در خارج از ایران گذرانده بود، اما مستقل بودنش به معنای جهان شمول بودن، من را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد. محصص یک نقاش جهانی بود و همینطور مخاطبش نیز مخاطب جهانی نام داشت.

وی گفت: محصص گاهی مزاح می‌کرد اما هیچگاه از یک مزاح فراتر نمی‌رفت. وی صحبت‌های خود را یکسره بدون هیچ تعارف و ملاحظه‌ای بیان می‌کرد و در عمر پربارش آنها را بنیان گذاشت. محصص نقاشی کشید،‌ تئاتر اجرا کرد و مجسمه ساخت؛ وی یک انسان برجسته و فرهیخته بود.

آغداشلو در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به این دلیل برای بهمن محصص احترام قائل هستم که وی یک هنرمند جدی بود. برای من که در هفتاد و یک سالگی مجبور شدم هنر را به دو بخش شوخی و جدی تقسیم کنم، یعنی حال و حس معنای امروز من به عنوان آدمی که همه چیز را عرضه می‌کند در هنر تجلی پیدا کند، محصص انسان بزرگی بود.

این هنرمند تصریح کرد: من چه محصص را دوست داشته باشم و چه نداشته باشم دیگر هیچ اهمیتی ندارد. ارزش واقعی در این است که وی در جایگاهی قرار می‌گیرد که بسیار رفیع است و من وی را بر این اریکه می‌نشانم.

به گفته این مدرس و نقاش معاصر، محصص بسیار جدی بود و پیغامی برای ما داشت که در طول سال‌ها به جایگاه والایی رسیده است. وی برای ما از جهان می‌گفت، از جهانی که در حال فساد و گندیدگی است و به همین دلیل آثارش دارای نشانه‌هایی از زوال است.

آغداشلو سخنانش را اینگونه ادامه داد: بهمن محصص معنایی را در آثار خود شکل می‌داد که برگرفته از درونش بود. تصادفی نبود که وی کتاب پروست را ترجمه کرد. وی به نمایش علاقه زیادی داشت و نگاهش نگاهی کوینده بود و مگر ما چند هنرمند این چنینی در میان خود داشتیم؟

این نقاش معاصر معتقد است: محصص به طور قطع از معدود و شایسته‌ترین هنرمندانی است که فرهنگ ایرانی را به وجود ویرد. وی در کارگاه کوچک حبیب محمدی کار می‌کرد و شاید در آن زمان هیچگاه گمان نمی‌کرد که چیزی را در جهان به وجود ویرد و آن را جهانی کند. اگر زبان وی در جایی بیننده را می‌ترساند اما تمام نقاشی‌هایش حکایت از هنرمندی دارد که باطن خود را در عرصه هنر معاصر و جهان خودش جست وجو می‌کند. چرا که محصص به چیزی رسیده بود که جغرافیا در وی تاثیر چندانی نداشت.

این هنرمند در پاسخ سخنانش تاکید کرد: محصص هنرمندی ماندگار است و تک تک کسانی که با وی همراه بودند به صورت جدی برای وی احترام قائل بودند.

آریاسب دادبه؛ استاد دانشگاه و مدرس هنر در مورد محصص گفت:‌ همیشه نوشتن و گفتن درباره افراد برایم دشوار بوده و هست آن هم کسی مانند بهمن محصص. وی افزود: بهمن محصص در سال ۱۳۳۳ به اروپا سفر کرده و در ایتالیا ساکن شد و در آکادمی هنر رم مدتی نزد فروچیو فراتزی به آموختن هنر مشغول شد. حاصل این دوره از زندگی محصص، چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ایتالیا و شرکت در نمایشگاه‌هایی چون بی‌ینال (دو سالانه) ونیز، سائوپائولو و پاریس بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۴۲ به امید برپا کردن جنبشی نو در هنر کشورش به ایران بازگشت و در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها و برنامه‌های متعددی شرکت کرد. محصص آثاری از پیراندلو، مالاپارته و کالوینو را از ایتالیایی و آثاری از ویژن یونسکو و ژان ژنه را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرد، و نمایش صندلی‌ها اثر یونسکو را به روی صحنه برد. در سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) از ادامه فعالیت در ایران صرف نظر کرد و به رم بازگشت و در همانجا به ادامه زندگی و کار پرداخت.

درادامه حمید سوری در مورد محصص گفت:‌ا ز خود محصص شنیدم که می‌گفت همانگونه که هنرمند می‌داند چه وقت وارد صحنه هنر شود باید بداند چه وقع از صحنه خارج شود. مرگ محصص در حساس‌ترین برهه از تاریخ هنر معاصر ایران رخ داد. وی افزود: محصص زمانی چشم از دنیا فروبست که زمان سوپراستارسازی در عالم هنر بود. او زمانی مرد که زمان برند شدن بود ولی او خود را وارد این جریانات نکرد و مستقل مرد در حالی که وابستگی‌هاست که عامل اصلی رشد و ستاره شدن در ایران شده است.

سوری گفت: محصص تن به این بازی‌ها نداد. در حالی که یکی از اصلی ترین دغدغه‌های بازار هنر خارج ایران توجه به هنر افراطی بومی در ایران است محصص خود بود و با هنر مدرنیزم اعتراضی خود گوشه‌هایی از تلخی‌های زندگی و اجتماع را به تصویر کشید.

وی در پاین بیان کرد: او هیچگاه ایدئولوژی‌زده نشد و نشان داد که می‌تواند نه سیاست‌زده باشد و نه خنثی. او رفت اما ودلی را ارائه کرد که می‌تواند برای امروز ما بسیار مفید باشد.