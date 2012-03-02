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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

شمسی پور:

جامعه ورزش چهار محال و بختیاری وفاداری خود به نظام را ثابت خواهد کرد

جامعه ورزش چهار محال و بختیاری وفاداری خود به نظام را ثابت خواهد کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری گفت: جامعه ورزش چهار محال و بختیاری باردیگر ولایت مداری و وفاداری خود به نظام را ثابت خواهد کرد و در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور حداکثری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شمسی پور صبح جمعه با حضور در شعبه41(مسجد الرضا) بخش مرکزی شهرکرد رای خود را به صندوق انداخت.

وی در حاشیه حضوردراین شعبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جامعه ورزش چهار محال و بختیاری همواره در طول 33 سال عمر انقلاب اسلامی حضور فعالی را در صحنه های مختلف داشته و همواره از این نظام و انقلاب اسلامی حمایت کرده است.
 
مدیر کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری افزود: جامعه ورزش استان چهار محال و بختیاری همواره ولایت مداری و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب را حفظ و ثابت کرده است و همیشه در صحنه حاضر بوده است.
 
شمسی پور گفت: جامعه ورزش استان چهار محال و بختیاری بار دیگر ولایتمداری و وفاداری خود به نظام را ثابت خواهد کرد و در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور حداکثری خواهد داشت.
 
وی اظهار داشت: این حمایت و حضور جوانان در صحنه نشان اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است.
کد مطلب 1548817

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