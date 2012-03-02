فرماندار اسلامشهر از شعبه مهدیه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آرام به همراه هیئت بازرسی انتخابات پس از انداختن رای در مسجد باغ فیضیه تا کنون از سه شعبه اخذ رای بازدید کرده است.

مشارکت نسبت به دوره های قبل افزایش یافته است

نماینده فرماندار شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر مشارکت در این انتخابات را نسبت به دوره های قبل بالاتر دانست و ادامه داد: مردم ما در تمام صحنه های حساس نشان داده اند که به فرمایشات مقام معظم رهبری پایبند هستند و به همین دلیل نیز در این دوره انتخابات با تشویق سایرآشنایان خود اقدام به حضور حدکثری در پای صندوقهای رای کرده اند.

معصومه عبدی افزود: حضور گسترده آحاد مختلف مردم از ساعات ابتدایی صبح بار دیگر به جهانیان نشان داد که مردم ولایتمدار ایران اسلامی در حفظ آرمان های انقلاب و پیروی از ولایت فقیه در خط مقدم هستند.



