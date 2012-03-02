حضور حداکثری در انتخابات موجب استحکام نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری پیش از ظهر جمعه در بازرسی از شعبه های اخذ رای در اردبیل افزود: حضور گسترده در پای صندوقهای رای امروز نشان داد که مردم به انقلاب و نظام اسلامی علاقمند هستند.

وی این حضور چشمگیر را حاوی دو پیام برای کشورهای غربی و دشمنان اسلام دانست و یادآور شد: اولین پیام انتخابات برای کشورهایی است که به بیداری اسلامی رسیدند و ایران را به عنوان الگوی خود قرار داده اند.



استاندار اردبیل این پیام را در ترسیم صلابت، ایستادگی، مردمی بودن و مبارزه با کشورهای غربی عنوان کرد و یادآور شد: درسهای حضور مردم در صحنه های انقلاب امروز به تمام دنیا صادر شده است.

وی با اشاره به دومین پیام انتخابات در کشور تاکید کرد: مردم با حضور در صحنه انتخابات نشان می دهند که از نظام و حکومت اسلامی حمایت همه جانبه ای دارند.



صابری متذکر شد: انتخابات ایران حمایت همه جانبه مردم از نظام بوده تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان انقلاب باشد و نشان دهنده اینکه خواست مردم در سرنوشت کشور جاری است.

