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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

صابری:

حضور حداکثری در انتخابات موجب استحکام نظام می شود

حضور حداکثری در انتخابات موجب استحکام نظام می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب استحکام و قدرت نظام می شود، همانگونه که تاکنون حضور ملی در تمام صحنه های کشور را در دنیا سرآمد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری پیش از ظهر جمعه در بازرسی از شعبه های اخذ رای در اردبیل افزود: حضور گسترده در پای صندوقهای رای امروز نشان داد که مردم به انقلاب و نظام اسلامی علاقمند هستند.

وی این حضور چشمگیر را حاوی دو پیام برای کشورهای غربی و دشمنان اسلام دانست و یادآور شد: اولین پیام انتخابات برای کشورهایی است که به بیداری اسلامی رسیدند و ایران را به عنوان الگوی خود قرار داده اند.

استاندار اردبیل این پیام را در ترسیم صلابت، ایستادگی، مردمی بودن و مبارزه با کشورهای غربی عنوان کرد و یادآور شد: درسهای حضور مردم در صحنه های انقلاب امروز به تمام دنیا صادر شده است.
 
وی با اشاره به دومین پیام انتخابات در کشور تاکید کرد: مردم با حضور در صحنه انتخابات نشان می دهند که از نظام و حکومت اسلامی حمایت همه جانبه ای دارند.

صابری متذکر شد: انتخابات ایران حمایت همه جانبه مردم از نظام بوده تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان انقلاب باشد و نشان دهنده اینکه خواست مردم در سرنوشت کشور جاری است.
 
کد مطلب 1548819

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