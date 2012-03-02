استاندار آذربایجان غربی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده دقایقی پیش با حضور در شعبه ثابت 71 شهری ارومیه در مدرسه 16 آذر واقع در محله عسگرخان محله پدری رای خود را به صندوق جمع آوری آرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انداخت.

استاندار آذربایجان غربی در حاشیه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تحریمها مانع از حضورمردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشد، این روز را به مردم انقلابی استان تبریک گفت و افزود: حماسه حضور تبدیل به جشن حضور برای ملت و فصلی نو در تاریخ وزین انقلاب شد.

وحید جلال زاده اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته مردم ثابت کردند افزایش تحریمها موجب طولانی شدند صفوف مردم در انتخابات می شود و این موضوع با توجه به حضور مردم ارومیه و استان در پای صندوقهای رای با وجود سرمای هوا ثابت می شود.

وی با بیان اینکه مشارکت گسترده مردم در انتخابات با توجه به راهپیمایی 22 بهمن و شور و نشاط اجتماعی در فرصت تبلیغاتی نامزدها قابل پیش بینی بود، ادامه داد: مردم با شور انتخابات ضمن لبیک به مقام معظم رهبری عزم و اراده خود برای صیانت از آرمانهای انقلاب نشان دادند.

وی از مردم به عنوان برندگان واقعی ولایت مداری در روز 12 اسفند 90 نام برد و گفت: امروز مردم با تبعیت از قانون ولایت مداری خود را به منصه ظهور گذاشتند و به دشمنان نشان دادند ملت همیشه قهرمان ایران تا آخرینقطره خون خود در پای اعتقادات و آرمانهای خود ایستادگی می کند.

استاندار آذربایجان غربی از استکتبار جهانی و بویژه آمریکا نیز به عنوان دشمنان واقعی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام برد و اظهار داشت: دشمنان نظام چشم دیدن آقایی و بزرگی ملت ایران را ندارند.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.

امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند.

در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.

همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.