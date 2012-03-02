خانه هایی مجهز به کیسه هوا/ شناور شدن خانه ها در هنگام زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم شناور ماندن در هوا ایده شرکتی به نام "Air Danshin Systems" است که در سال 2005 و پس از وقوع زمین لرزه توهوکو تاسیس شده است.

این سیستم متشکل از شبکه ای از حسگرها، کمپرسور هوا و زیربنای ثانویه و مصنوعی در زیر کف خانه و بر روی سطح زمین است. شبکه حسگر در شرایطی که زمین حالتی ناپایدار داشته باشد آن را تشخیص داده و سیستم کمپرسور هوا در کمتر از نیم ثانیه فعال می شود تا فضای میان ساختمان و زمین را پر کند. این سیستم می تواند ساختمان را در حدود سه سانتیمتر از زمین بلند کند.

در این شرایط زمانی که زمین به شدت در حال تکان خوردن است، خانه ثابت باقی می ماند، درست مانند اینکه بر روی تشکی از هوا قرار گرفته است. در حال حاضر در حدود 88 خانه در ژاپن به این سیستم کیسه هوا مجهز شده اند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، نکته غیر عملی این سیستم این است که امکان نصب آن بر روی خانه هایی که ساخته شده اند وجود ندارد یا دست کم نصب این سیستم بر روی خانه های ساخته شده کاری بسیار دشوار است.