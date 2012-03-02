CNBC: انتخابات ایران پویاست/ پیش بینی نتایج سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس و مفسر شبکه سی ان بی سی. در میزگردی درباره انتخابات ایران گفت: پیش بینی نتایج انتخاباتی در ایران بسیار سخت است.

وی گفت: در ایران انتخابات وضعیت پویا و دینامیکی دارد و به همین دلیل هم اکنون نمی توان به طور قاطع گفت که چه جناحی برنده خواهد شد.

این مفسر همچنین گفت: رقابت اصلی بین اصولگرایان و طرفداران دولت است اما چون درجناح دولت رهبری قدرتمندی برای هدایت جریان وجود ندارد پیش بینی اینکه آنها بتواند اکثریت را در پارلمان به خود اختصاص دهند وجود ندارد.

در ادامه این میزگرد شرکت کننده گفت: دو جناح عمده یعنی جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در واقع مهمترین رقیب یکدیگر هستند و به نظر می رسد که اصولگرایان از موقعیت بهتری برخوردارند.

در ادامه این مفسر در عین حال به تاثیر انتخابات به موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: بحث هسته ای در ایران بحث مربوط به نظام است و درعین حال تاثیرات بسیار مهمی بر سیاست خارجی ایران در منطقه و خارج از منطقه دارد.

این کارشناس نتیجه گپری می کند که این انتخابات مقاومت ایران در زمینه هسته ای را تحت تاثیر نخواهد گذاشت.