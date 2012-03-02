انگشتهای رنگین ملت ایران خاری به چشم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی پیش از ظهر جمعه در ستاد انتخابات آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت 12 اسفند ماه و حماسه حضور مردم از صبح امروز تا کنون، افزود: این حضور تاریخی نشان دهنده این است که تحریمها و تهدیدات دشمن تا کنون تاثیری در اراده ملت ایران و مردم غیور آذربایجان غربی نگذاشته است.



وی اظهار داشت: مردم آذربایجان غربی همانند سراسر کشور با حضور دشمن شکن و انگشتهای سبابه رنگین تحریم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را تبدیل به تحقیر استکبار جهانی کرده و نور امیدی در دلهای مردم کشورهای مسلمان منطقه روشن می کنند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به عزم راسخ مردم در حمایت از آرمانهای والای انقلاب و شهدا، گفت: مردم با وجود سرمای هوا و شرایط نامساعد جوی و بارش برف با صفوف طولانی در اولین ساعات رای گیری نشان دادند پیرو ولایت فقیه بوده و خواستار واقعی حفظ آرمانهای نظام هستند.



حجت الاسلام محمد باقر کریمی با اشاره به حضور اقلیتهای مختلف مذهبی در آذربایجان غربی عنوان کرد: حضور تمام اقشار و اقلیتهای مذهبی در انتخابات نشان می دهد امروز نیز به عنوان روز پر افتخار ملت ایران در تاریخ سی و سه ساله انقلاب اسلامی ثبت می شود.



وی با اشاره به اینکه تهدیدات دشمن موجب ایستادگی و خودکفایی ایران در تمامی زمینه ها شده است، افزود: مشارکت مردم باعث دلگرمی مسئولان نظام به ارائه خدمت و نا امیدی دشمن از ضربه زدن به انقلاب اسلامی می شود.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.