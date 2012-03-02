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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

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بازتاب بیانات رهبر انقلاب در خبرگزاری آلمان/ احتمال تمدید زمان انتخابات

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در خبرگزاری آلمان/ احتمال تمدید زمان انتخابات

خبرگزاری آلمان در گزارشی با پوشش خبری لحظه به لحظه از انتخابات مجلس شورای اسلامی به بیانات رهبر معظم انقلاب پس از انداختن رای در صندوق پرداخت.

به گزارش  خبرگزاری مهر، خبرگزاری آلمان در گزارشی به بیانات آیت الله "علی خامنه ای" پس از حضور در حوزه اخذ رای در اولین ساعات رای گیری پرداخت و به نقل از ایشان نوشت: میزان مشارکت بالای مردم در انتخابات نشان دهنده پاسخ شفاف ایران به تهدید قدرتهای امپریالیستی است.

این رسانه غربی در ادامه به نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت: ایرانی ها با مشارکت در این انتخابات نشان می دهند که تهدیدهای غربی پوچ و بیهوده است.

به نوشته خبرگزاری آلمان، احتمال می رود که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران تا 4 ساعت دیگر نسبت به زمان قانونی تمدید شود.

حوزه های اخذ رای از صبح امروز جمعه به روی رای دهندگان باز شده است و 48 میلیون ایرانی واجد شرایط شرکت در رای دادن هستند تا 290 نماینده خود را انتخاب کنند.

کد مطلب 1548828

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