آنها كه خيانت خود را بارها ثابت كرده اند نبايد به حكومت بازگردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم وي افزود : وقتي شوراي نگهبان فردي را تاييد مي كند به معناي اين است كه از نظر قانوني منعي براي حضور او وجود ندارد اما پس از آن زحمت تشخيص بر دوش مردم است.

آيت الله مصباح يزدي گفت: زماني فضا فضاي اسلامي بودو هر كس دست به كاري مي زد يا نهادي تشكيل مي داد آن را اسلامي مي ناميد، اما امروز گويا برخي كانديداهاي رياست جمهوري نامي از اسلام نمي برند و نگاه مي كنند بينند مردم چه مي خواهند.

وي افزود: همه شعار مبارز با فقر و فساد و تورم و... را مي دهند اما كسي شعار حمايت از دين و حفظ ارزش هاي اسلامي نمي دهد.

آيت الله مصباح يزدي اين مساله را نشاندهنده نفوذ فرهنگ غربي و الحادي و دنيا پرستي در بين مسوولان دانست و گفت: وقتي كساني براي ما تساهل وتسامح را به ارمغان آوردند، نتيجه اين شد كه باب امر به معروف و نهي از منكر بسته شد. با شعارهايي نظير ديگران را تحمل كنيد و حقوق بشر هرچه گفته همان كنيد .

استاد حوزه علميه قم افزود: كشور ما كشور اسلامي است و همه از صدقه سر اسلام نان مي خورند اما وقتي ميخواهند شعار بدهند اسلام وغير اسلام فرقي ندارد و بودجه صرف كفار مي شود و جشنواره ايران زمين درست مي شود و بهترين خواننده ها و رقاص ها از پولي كه بايد صرف فقرا شود هنر نمايي مي كنند.

وي با اشاره به حوادث دوران امير مومنان (ع) گفت: امام علي (ع) 30 سال پس از رحلت پيامبر در ميان مردم گفت: شما اسلام را مانند غبار از دستان زدوده ايد و احكام جاهلي را رايج كرده ايد و دژ مستحكم اسلام را سوراخ كرده ايد.

وي گفت: وقتي در دژ اسلام سوراخ بوجود آيد اين گونه مي شود كه اگر از دولت بپرسي چرا برخلاف اسلام عمل كردي پاسخ بدهد من قرآن چاپ كرده ام!

آيت الله مصباح يزدي افزود: شما راه موسيقي و مشروبات و ربا خواري را باز كرديد و اقتصاد را با ربا خواري و افراد جامعه را با موسيقي و فيلم هاي كذايي خراب كرديد.

استادحوزه علميه گفت: امروز مسوولان فعلي يا مسوولان سابق كتابهايي با اين مضمون مي نويسند كه اسلام نبايد در امور اجتماعي دخالت كند در حالي كه ما هر روز از كنار اينها مي گذريم.

وي درعين حال با اشاره به عشق مردم به اسلام و توجه خداوند به اسلام گفت: البته اينها نمي تواند خطري ايجاد كند چرا كه خدا نمي گذارد اين انقلاب از بين برود اما گوشه و كنارش زخم آلود مي شود.