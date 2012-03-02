90 درصد مردم نهبندان در انتخابات حضور فعال خواهند داشت

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: حضور مردم شهرستان نهبندان در انتخابات مجلس نهم در مقایسه با سال های قبل کم نظیر بلکه بی نظیر بوده است.

وی افزود: مردم در ساعات اولیه صبح در مقابل محل های اخذ رای صفوف طولانی تشکیل داده بودند و این موضوع تحسین ناظران و سایر افراد را در خصوص مشارکت مردم برانگیخته بود.

فرماندار شهرستان نهبندان با بیان این که مردم باید علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشند، گفت: بهتر است مردم در ساعات اولیه صبح پای صندوق ها حضور یافته و رای بدهند و این کار را به ساعات پایانی شب واگذر نکنند.

شرافتی راد یادآورشد:حضور حداکثری مردم در انتخابات نماد عزت، افتخار و اقتدار ملت ایران است.

وی با بیان اینکه همین حضور پرشور توأم با بصیرت دینی مردم در صحنه‌ های مختلف نظام سبب هراس و وحشت دشمنان به ویژه استکبار جهانی شده است، اظهار داشت: این ملت بارها ثابت کرده که هرگز فریب توطئه‌ های دشمنان را نخورده و نمی‌ خورد و دست از ولایت فقیه و ارزش‌های الهی بر نمی‌ دارند و در راه و هدف خویش ثابت قدم باقی می ‌ماند.

این مسئول ضمن تأکید بر اینکه انتخابات در نظام اسلامی یک اصل به شمار می ‌رود، تصریح کرد: انتخابات وحدت و حضور بصیرت ‌بار ملت را متجلی و متبلور می‌ سازد.

