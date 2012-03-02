حضور مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

سید اسکندر صیدایی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در مسجد جامع رجایی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این عرصه نمایشی از اقتدار و اتحاد ملی در مقابل دشمنان نظام اسلامی است.

وی افزود: برخلاف تبلیغات دشمنان، حضور اقشار مختلف مردم در نخستین ساعات رای گیری پرشور و بسیار گسترده است.

صیدایی به اتحاد، همدلی و اعلام وفاداری مردم نسبت به آرمان های انقلاب و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: با حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای توطئه و فتنه های دشمنان نقش برآب خواهد شد.

وی گفت:‌ مردم ایران اسلامی با حضور حماسی خود در پای صندوق های اخذ رای، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و بدخواهان نظام خواهند زد و پاسخ فرصت طلبان را با قاطعیت خواهند داد. لذا تک تک رای مردم در جامعه ایرانی تعیین کننده است و ما هر چه داریم از ملت است و تک تک اقشار مردم با موقعیت زمانی می توانند سر نوشت ساز باشند.

صیدایی افزود: استکبار جهانی با تمام وجود به سراغ ایران آمده و رای مردم تاثیر به سزایی در نابودی استکبار جهانی و توطئه های دشمنان دارد.

وی اظهار داشت: رای مردم برگ زرینی در دفتر افتخارات کشور است.

