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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

صیدایی در گفتگو با مهر :

حضور مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

حضور مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان البرز گفت: رای مردم تاثیر به سزایی در نابودی استکبار جهانی و توطئه های دشمنان دارد.

 سید اسکندر صیدایی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در مسجد جامع رجایی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این عرصه نمایشی از اقتدار و اتحاد ملی در مقابل دشمنان نظام اسلامی است.

وی افزود: برخلاف تبلیغات دشمنان، حضور اقشار مختلف مردم در نخستین ساعات رای گیری پرشور و بسیار گسترده است.

صیدایی به اتحاد، همدلی و اعلام وفاداری مردم نسبت به آرمان های انقلاب و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: با حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای توطئه و فتنه های دشمنان نقش برآب خواهد شد.

وی گفت:‌ مردم ایران اسلامی با حضور حماسی خود در پای صندوق های اخذ رای، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و بدخواهان نظام خواهند زد و پاسخ فرصت طلبان را با قاطعیت خواهند داد.  لذا تک تک رای مردم در جامعه ایرانی تعیین کننده است و ما هر چه داریم از ملت است و تک تک اقشار مردم با موقعیت زمانی  می توانند سر نوشت ساز باشند.

صیدایی افزود: استکبار جهانی با تمام وجود به سراغ ایران آمده و رای مردم تاثیر به سزایی در نابودی استکبار جهانی و توطئه های دشمنان دارد.

وی اظهار داشت: رای مردم برگ زرینی در دفتر افتخارات کشور است.
 

کد مطلب 1548833

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