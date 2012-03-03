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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

توکلی گلپایگانی به مهر خبرداد:

همکاری های تربیت مربی و شرکت KZK آلمان گسترش می یابد

همکاری های تربیت مربی و شرکت KZK آلمان گسترش می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای مستقر در کرج گفت: همکاری های این مرکز و شرکت KZK کشور آلمان گسترش می یابد و شرایط این امر با همکاری طرفین مهیا می شود.

علی توکلی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گسترش همکاری های مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای با شرکت یادشده در راستای همکاری های بین الملل مرکز تربیت مربی با کشور های توسعه یافته و صنعتی دنبال می شود.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای ادامه داد: در نشستی که با حضور مدیرعامل شرکت KzK  کشور آلمان برگزار شد، به معرفی فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مرکز تربیت مربی پرداخته شد.

این مسئول گفت: در این نشست، میشائیل اورینگ مدیر عامل شرکت KzK کشور آلمان، مبرایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس، کشاورزی از مهندسین شرکت KzK به بحث و گفتگو پرداختند.

وی افزود: فرحیان رئیس اداره آموزش و پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از دیگر مسئولانی بود که در جلسه بحث و گفتگوی یادشده شرکت داشت.

در زمینه فراهم کردن مقدمات انجام پروژه های مشترک اعلام آمادگی شد

توکلی گلپایگانی ادامه داد: در نشست یادشده، در زمینه فراهم کردن مقدمات انجام پروژه های مشترک اعلام آمادگی شد تا دوره های ویژه مورد نیاز مربیان سازمان توسط کارشناسان ارشد آلمانی در مرکز تربیت مربی و کشور آلمان برگزار شود.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: بازدید از دپارتمانهای تاسیسات، cnc ، درودگری و فناوری آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهیا فنی و حرفه ای از دیگر برنامه ها بود.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در منطقه حسن آباد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی و مهارتی استان البرز و کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1548834

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