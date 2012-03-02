حضور نسل های مختلف انقلاب پای صندوق های رای

به گزارش خبرنگار مهر، نسل های دهه اول تا چهارم انقلاب با توجه اقتضای زمان خود در تمام صحنه های پیشرفت و اقتدار نظام حضور داشته اند و هم اکنون با پیشرفت های چشم گیر در عرصه های علمی، سیاسی، نظامی این انگیزه در جوانان امروز بیش از نسل های گذشته است.

راه شهداء ادامه خواهد داشت



یک جوان رای اولی گفت: حضور ما بیانگر افتخار به خودمان، اسلام، دینمان و کشورمان می باشد.

وی به عنوان یک جوان هم استانی اظهار داشت: پیام ما برای جوانانی که با شهادت رفتند این می باشد که تا قیامت راهشان را بدون هیچ کوتاهی ادامه خواهیم داد.

این جوان، رای دادن را یک وظیفه دانست و افزود: باید نماینده هایی که انتخاب می شوند به وظایف و قول هایی که داه اند عمل نمایند

وی با بیان اینکه قطعا دشمنان نمی توانند کاری انجام دهند اظهار داشت: مردم با مشارکت خود در تصمیم گیری ها توطه دشمنان را خنثی می کنند.

هر رای ما خاری بر چشم دشمنان خواهد بود



همچنین یک خانم مسن گفت: از اولین بار که قرار بود سر صندوق رای حاضر شوم به فرمایش معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) حاضر شدم و از آن پس در تمام انتخابات شرکت کردم.

وی با یاد آوری فرمایش امام خمینی(ره) که فرمودند همیشه در صحنه باشید گفت: تا جان دارم پای صندوق رای خواهم آمد.



این خانم مسن اظهار داشت: هر رای ما خاری بر چشم دشمنان خواهد بود.

حضور در انتخابات یعنی همیشه در صحنه بودن و همدلی و وحدت



در ادامه یک جوان دیگر حضور مردم در صحنه رابسیار پررنگ عنوان کرد و گفت: من برای انتخاب کاندید مورد نظر خود، سوابق، پیرو خط ولایت فقیه بودن، خدمت به کشور و جامعه را در نظر گرفتم.

وی افزود: حضور داشتن در انتخابات یعنی همیشه در صحنه بودن و همدلی و وحدت داشتن است.

این جوان با بیان اینکه رای ما باعث شاد شدن دوستان و نگران شدن دشمنان است افزود: حضور در پای صنوق رای وظیفه ما است.

همیشه از رهبرمان حمایت می کنیم



در ادامه یک رای اولی دیگر نیز گفت: خوشحالم که در یک تصمیم گیری مهم شرکت می کنم.

وی گفت: ما با حضور خود پای صندوق به دشمنان می گوییم هیچ کاری نمی توانند بکنند و ما همیشه از رهبرمان حمایت خواهیم کرد.

این جوان در پایان رای دادن را یک وظیفه دانست و گفت: من حضور مردم را در این انتخابات بسیار پر رنگ دیدم.