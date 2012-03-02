مردم ساوجبلاغ دشمن را ناامید کردند

علی حدادی پیش از ظهر جمعه در حاشیه حضور در مسجد جامع ساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور با نشاط مردم در ساعات اولیه آغاز رای گیری در شعب اخذ رای نوید بخش انتخاباتی سالم است که پاسخ کوبنده ای به تبلیغات مسموم دشمنان در روزهای گذشته است.

وی افزود: برخلاف پیش بینی رسانه های غربی و استکبار، مردم بار دیگر با حضور گسترده در پای صندوق های اخذ رای به ویژه در ساعات اولیه، نقشه ها و خیال خام دشمنان انقلاب را نقش بر آب کردند.

حدادی تصریح کرد: مردم هوشیار و آگاه ایران اسلامی بار دیگر دشمنان را مایوس و دلسرد کردند.

رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه ساوجبلاغ همچنین گفت: 250 صندوق اخذ رای در این حوزه فعال است که 60 صندوق از این تعداد سیار است.



حدادی افزود: از مجموع تعداد صندوق های اخذ رای، 123 صندوق به ساوجبلاغ، 82 صندوق به شهرستان نظرآباد و مابقی به طالقان اختصاص دارد و براساس گزارشهای رسیده مردم در نقاط مختلف این حوزه انتخابیه حضور برجسته ای داشته اند.

وی پیش بینی کرد بعد از اتمام ساعت قانونی انتخابات، استقبال مردم ادامه داشته باشد.

فرماندار ساوجبلاغ از مردم خواست برای جلوگیری از ازدحام در ساعات پایانی رای گیری از هم اکنون به شعب نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.

