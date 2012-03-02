انتخابات مرهون مجاهدت امام راحل(ره) و رشادت شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری فریمان رقم زدن سرنوشت کشور از سوی مردم و از طریق برگزاری انتخابات موهبتی است که مرهون مجاهدت امام راحل(ره) و رشادت شهدای انقلاب اسلامی است.

مجتبی بزم آرا از مردم شهرستان برای حضور در انتخابات دعوت کرد و مشارکت در انتخابات را به منزله اصابت تیر خلاص بر پیکر نیمه جان دشمنان قسم خورده ملت ایران دانست.

وی ضمن تاکید بر لزوم حضور مردم در نخستین ساعات رای گیری اضافه کرد: 67 شعبه اخذ رای پیش بینی شده در شهرستان از ساعت 8 صبح فردا، 12 اسفند، میزبان حضور مردم خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه فریمان ادامه داد: بلافاصله پس از اتمام زمان رای گیری، آرا در شعب شهرستان های سرخس و فریمان و بخش های احمدآباد و رضویه شمارش و نتایج به مرکز حوزه اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.

34 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در جوین هستند

فرماندار جوین از آغاز رای گیری از34 هزار نفر تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان خبر داد.

مهدی فروزان اظهارکرد: از این تعداد، حدود هزار و 400 نفر را رای اولی ها تشکیل می دهند.

وی با اشاره به بخشنامه ستاد انتخابات استان گفت: با احتساب هفت نفر اعضای سر صندوق، یک بازرس، سه ناظر شورای نگهبان، یک نماینده فرماندار به همراه اعضای ستاد انتخابات بخش ها، 900 نفر نیروی انسانی اجرای این امر خطیر در شهرستان را بر عهده دارند.

رئیس ستاد انتخابات جوین از استقرار 45 شعبه اخذ رای در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 10 شعبه برای مناطق شهری و 35 شعبه به صورت ثابت و سیار برای مناطق روستایی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: تلاش برای ایجاد شکاف میان آحاد مردم، ایجاد اختلاف بین دولت و ملت و تشدید تحریم ها همگی ناشی از وحشت دشمن از حضور گسترده مردم در انتخابات امروز و تبدیل بیش از پیش انقلاب اسلامی ایران به الگوی کشورهای منطقه است

900 نفر در سرخس برگزاری انتخابات را بر عهده دارند

فرماندار سرخس گفت: 900 نفر نیروی انسانی برگزاری انتخابات در شهرستان را برعهده دارند.

علیرضا بوستانی اظهار کرد: این افراد در قالب هیئت های نظارت، بازرسی، اجرایی، اداری و اعضای سر صندوق طبق دستورالعمل های موجود، فعالیت و از آرای مردم صیانت می کنند.

وی تعداد شعبه های اخذ رای در شهرستان را 57 شعبه عنوان و اضافه کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی های ژئوپولوتیکی منطقه اکثر این شعبه ها به صورت سیار در نظر گرفته شده است.

وی از همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان با ستاد انتخابات برای فراهم آوردن امکانات و تمهیدات مورد نیاز تقدیر کرد.

178 حوزه انتخابیه در کاشمر در حال اخذ آرای مردم هستند

سرپرست فرمانداری کاشمر از فراهم بودن تمام امکانات مورد نیاز برای اجرای انتخابات خبر داد و اضافه کرد: در حوزه انتخابیه کاشمر 178 شعبه و در حوزه های فرعی آن 38 شعبه اخذ رای پیش بینی شده بود که هم اکنون در حال اخذ آرای مردم هستند.

مهدی محمودی در مورد مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ستاد انتخابات شهرستان کاشمر اظهار داشت: حدود چهار هزار نفر، برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه را بر عهده دارند.

وی ضمن دعوت از تمامی قشرهای مردم شهرستان برای حضور در پای صندوق های رای گفت: جامعه ولایتمدار و وظیفه شناس شهرستان با آگاهی از اهمیت انتخابات به عنوان نماد اقتدار نظام و اتحاد ملت، در انتخابات شرکت و وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را ثابت می کنند.

مشارکت هزار و 570 نفر در برگزاری انتخابات گناباد

فرماندار گناباد از آحاد مردم شهرستان برای حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات دعوت به عمل آورد.

محمد صفایی از استقرار 89 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان خبر داد.

وی افزود: از این تعداد 48 شعبه در گناباد، 17 شعبه در کاخک و 24 شعبه در بجست اناز ساعت 8 امروز صبح موظف به اخذ آرای مردم هستند.

وی تعداد مجریان انتخابات در رده های امنیتی، نظارت و اجرایی را هزار و 570 نفر اعلام و اضافه کرد: خوشبختانه تمامی امکانات مورد نیاز به لحاظ انسانی و مادی برای برگزاری شایسته انتخابات فراهم شده است.

فرماندار گناباد با اشاره به مشارکت 96 درصدی مردم شهرستان در انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد: کسب رتبه اول گناباد در استان به لحاظ میزان مشارکت مردمی در انتخابات 88، امروز نیز تکرار شود.