حضور پرشور بانوان در رای گیری استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حضور بانوانی که به همراه کودکان خود به پای صندوق های اخذ رای آمده بودند، حال و هوای خاصی به حوزه های انتخابیه داده است؛ به نحوی که این حضور پرشور مردمی با آمدن گل های زندگی و انداختن برخی آرای انتخاباتی به داخل صندوق های اخذ رای حال و هوای دلپذیری را برای مردم رقم زده است.

همزمان با افزایش حضور بانوان در صحنه های مختلف کار، تحصیل، علم و فرهنگ، زنان امروز پیش آهنگان حضور و رقابت با مردان نیز شده اند و حضور کاندیداهای زن در انتخبات مجلس در این شهرستان و رای دهندگان زن، نویدگر این موضوع است که زنان به زودی در عرصه های سیاسی با جایگاه واقعی خود دست خواهند یافت.

در همین اثنا کودکان، دست در دست مادران خود در صفوف به هم فشرده انتخابات به پیش می روند و برخی هم شناسنامه های مادران خود را ورق زده و در انتظار این هستند که در آینده ای نزدیک، جا پای مادران خود بگذارند و فردای ایران اسلامی را رقم بزنند.

بچه های امروز و آیندگان فردا یکی با پرچم ایران و دیگری با نقاشی سه رنگ سبز و سفید و قرمز بر روی گونه اش یک به یک در حوزه های انتخاباتی حاضر می شوند، مادران زمینه حضور فردای آنان در انتخابات را فراهم می کنند؛ کودکانی که هنوز از لحاظ قد و اندازه به پای صندوق های رای هم نمی رسند، با کمک گرفتن از مادران خود، رای های نوشته شده توسط مادران را به داخل صندوق می اندازند تا از امروز حماسه سازی را در آغوش مادران خود فرا گیرند.

مادران به قدری در آینده کشور نقش مهمی دارند که معمار انقلاب در خصوص آنان فرموده اند: از دامن زن، مرد به معراج می رسد و این خود گواهی است بر نقش والای زنان بر تربیت و الگوگیری زنان و مردان در عرصه های مختلف.

آری امروز زنان، آینده ساز کشور شده اند و سهم مهمی در ساخت ایرانی آباد و آزاد ایفا می کنند، ایرانی که با خون شهدا، تلاش کارگران، علم دانشمندان و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب روز به روز به موفقیت های مختلفی در ابعاد گوناگون دست می باید و این مهم تسریع نمی شود مگر با حضور آحاد مردم در صحنه های مختلف کشور.

امروز صف های طولانی انتظار حضور حداکثری مردم را می کشد و در این حضور، زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، فعالتر از دیروز و امیدوارتر به فردایی روشنتر می اندیشند.