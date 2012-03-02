ستارگان دلفین قهرمان مسابقات شنای بانوان جام خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان چهارمین و آخرین مرحله از مسابقات شنای بانوان باشگاه‌های کشور تیم ستارگان دلفین با کسب 2535 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم فولادماهان سپاهان با کسب 1995 امتیاز نایب قهرمان شد. تیم‌های هیئت شنای تهران "الف" و هیئت شنای گیلان نیز با کسب 1822 امتیاز مشترکا مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

رقابت‌های دومین روز از مرحله چهارم مسابقات شنای بانوان کشور عصر روز پنجشنبه با برگزاری پنج ماده چهارم به پایان رسید که اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

200 متر مختلط انفرادی:

1- دنیا حسینی از فولادمبارکه سپاهان با زمان 2 دقیقه و 40 ثانیه و 36 صدم ثانیه

2- مریم اورنگی از هیئت شنای فارس با زمان 2 دقیقه و 42 ثانیه و 76 صدم ثانیه

3- مانا ابراهیمی از ستارگان دلفین با زمان 2 دقیقه و 52 ثانیه و 92 صدم ثانیه

50 متر قورباغه:

1- رضیه رضایی از هیئت شنای گیلان با زمان 36 ثانیه و 87 صدم ثانیه

2- مژگان سلیمانی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان 38 ثانیه و 22 صدم ثانیه

3- سپیده مصلی از ستارگان دلفین با زمان 39 ثانیه و 56 صدم ثانیه

100 متر پروانه:

1- مانا حسینی بای از هیئت شنای تهران "الف" با زمان یک دقیقه و 13 ثانیه و هشت صدم ثانیه

2- نادیا احمدی از فولادمبارکه سپاهان با زمان یک دقیقه و 15 ثانیه و 21 صدم ثانیه

3- کیمیا امیری از هیئت شنای تهران "الف" با زمان یک دقیقه و 15 ثانیه و 48 صدم ثانیه

4 در 100 متر آزاد تیمی:

1- تیم هیئت شنای گیلان متشکل از (سولماز خوشکلام، اعظم ناظر، رضیه رضایی و مریم صفوی) با زمان چهار دقیقه و 32 ثانیه و 63 صدم ثانیه

2- تیم ستارگان دلفین متشکل از (مائده طهماسبی، تیموری، ابراهیمی و همت‌زاده) با زمان چهار دقیقه و 32 ثانیه و 94 صدم ثانیه

3- هیئت شنای فارس متشکل از (عبد شنطیایی، حسن‌پور، بیطرف حقیقی و اورنگی) با زمان چهار دقیقه و 36 ثانیه و 55 صدم ثانیه

1500 متر آزاد:

1- مائده طهماسبی از ستارگان دلفین با زمان 21 دقیقه و 48 ثانیه و 48 صدم ثانیه

2- بیتا برنا از هیئت شنای تهران "الف" با زمان 22 دقیقه و 12 ثانیه و 53 صدم ثانیه

3- نگار خرم نیک از ستارگان دلفین با زمان 22 دقیقه و 41 ثانیه و 18 صدم ثانیه

ششمین دوره مسابقات شنای بانوان باشگاه‌های کشور طی چهار مرحله و با شرکت تیم‌های ستارگان دلفین، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای تهران "الف"، هیئت شنای فارس و هیئت شنای تهران "ب" برگزار شد.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقات شنای بانوان کشور عصر پنجشنبه با حضور ماندانا رسولی مدیرکل ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، شهناز ورنوس مشاور عالی فدراسیون شنا در امور بانوان، نرگس جعفری سرپرست کل مسابقات و جمعی از پیشکسوتان شنای بانوان در محل استخر ورزشگاه آزادی برگزار و جام قهرمانی به تیم‌های اول تا سوم این دوره از مسابقات اهدا شد.