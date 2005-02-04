وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي : هنوز سوالات آزمون دستياري طرح نشده، شايعه فروش آن در جامعه پخش شده است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" از نظر اداري وزارت بهداشت مسئوليت اجرا را بر عهده دارد و آن را بايد در تاريخ مقرر برگزار نمايد، مگر اينكه مجلس قانوني به تصويب برساند. در هر دو حالت طبق قانون رفتار مي كنيم.
وي تصريح كرد : از نظر قانون ما فقط طبق نظر مجلس عمل مي كنيم و تلاش خواهيم كرد امتحان را به موقع برگزار كنيم.
وزير بهداشت ياد آور شد : در كشور زماني اعلام مي شود سيستمي عملكردش درست نبوده كه عدم كفايت آن از نظر اعتقادي و نه از نظر سياسي و اجتماعي به اثبات رسيده باشد.
وي افزود : مجلس در راس امور است و اگر بخواهد مي تواند جلوي برگزاري آزمون را بگيرد اما اين حرف فعلا فقط از جانب دكتر رياض بيان شده است نه از جانب مجلس.
پزشكيان خاطر نشان ساخت : تاريخ آزمون را قانون تعيين كرده است و اگر مجلس مي خواهد تاريخ آزمون را تغيير دهد بايد قانون تصويب كند. ما بايد پاسخ گو باشيم و هستيم و اگر نتوانيم يك امتحان را سالم برگزار كنيم بايد خيلي از چيزهاي سيستم را جمع كنيم.
وي افزود : گفته مي شود سوالات آزمون دستياري سال جاري به فروش رقته در حالي كه هنوز سوالي طرح نشده است. زماني كه سوالات طرح شوند تحت مراقبت شديد قرار خواهند گرفت.
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