سه هزار رای اولی در گناوه واجد شرایط رای دادن هستند

احمد جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان گناوه از اولین لحظات آغاز زمان اخذ رای با شور و نشاط خاصی در انتخابات حاضر شده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم مشارکت خوبی را از سوی مردم در این انتخابات شاهد باشیم.



وی ادامه داد: دشمنان از سالها پیش تلاش بسیار زیادی برای کاهش حضور مردم در انتخابات در پیش‌گرفته اند و سعی دارند مانع از حضور گسترده مردم در انتخابات شوند ولی مردم بصیر و هوشیار ایران همواره حضوری حداکثری در انتخابات خواهند داشت.



فرماندار گناوه اضافه کرد: شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در گناوه اماده شده است و شاهد انتخاباتی سالم و باشکوه در همه نقاط این شهرستان خواهیم بود.



وی افزود: انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است و ایران اسلامی با برگزاری 30 انتخابات در سه دهه در واقع نشان داده که همواره به رای و نظر مردم اهمیت می‌دهد.



جعفری‌نسب ادامه داد: از همه مردم این شهرستان نیز دعوت می‌کنیم تا پای صندوقهای رای حاضر شوند و با برگزاری انتخاباتی باشکوه، دشمنان را ناکام و ناامید سازند.



وی در رابطه با تعداد شعب اخذ رای در این شهرستان نیز گفت: 69 شعبه در شهرستان گناوه و‌جود دارد که 52 شعبه ثابت و 17 شعبه دیگر سیار است.



فرماندار گناوه اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصول در ‌فرآیند برگزاری انتخابات پیش‌بینی تعداد مطلوب شعب اخذ رای بوده که امسال با توجه به نیاز چهار شعبه دیگر اضافه شده است.



وی ادامه داد : یک‌هزار و 700 نفر برگزاری انتخابات را در شهرستان گناوه بر عهده دارند.