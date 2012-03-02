نیروی انتظامی اطلاعات کاملی از صندوقهای قرض الحسنه تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی ابعاد و چگونگی اجرای پروژه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق) با حضور دبیر کل بانک مرکزی ، معاون نظارتی و مقامات پولی و بانکی دراین بانک برگزار شد.



دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به این که عملکرد صندوقهای قرض‌الحسنه در سیستم بانکی بسیار موثر و بدعمل کردن آنان بسیار مخرب است، خاطرنشان کرد: برای نظام دینی بسیار اهمیت دارد که این مجموعه چگونه عمل خواهد کرد و بر این اساس بانک مرکزی در این حوزه نظارت جدی اعمال می کند.

احمدی، سال 1383 را سال ورود بانک مرکزی به ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه ( بازار غیرمتشکل پولی) عنوان کرد و افزود: در بحث کلان اقتصادی اقدام بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باموانع بسیاری روبرو بود اما خوشبختانه این بانک اقدامات قابل تحسینی را در این زمینه انجام داد.



وی با بیان اینکه تلاش زیادی جهت استقرار نقش نظارتی بانک مرکزی صورت پذیرفته است، تاکید کرد: تعداد صندوقهای قرض الحسنه که مجوز فعالیت را از مجاری غیر از بانک مرکزی دریافت کرده اند، بین 3 تا 8 هزار برآورد شده است و منابع سرمایه ای آنها 100 تا 150 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود، لذا توجه به این بخش مهم بازار غیرمتشکل پولی همواره از اولویتهای بانک مرکزی بوده است.



احمدی طرح موضوع صندوقهای قرض الحسنه و منابع کلان آنها در مراجع تصمیم گیری کشور را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: با همراهی معاون اول رئیس جمهور، اطلاعات کاملی از صندوقهای قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی به بانک مرکزی تحویل داده شد.



دبیر کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر تهیه نرم‌افزار ساماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی، بیان کرد : به منظور ایجاد امکان نظارت بر خط و مداوم صندوقهای قرض الحسنه، سامانه شفق از یک سال پیش کلید خورد و امروز به فضل الهی این سامانه در برخی از صندوقها نصب و به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرده است.



وی ضمن اشاره به راه اندازی سامانه شفق در آینده نزدیک در صندوقهای قرض الحسنه خراسان جنوبی ، شمالی و رضوی، خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی مربوط به زودی توسط معاون و مدیران حوزه نظارتی بانک به اطلاع عموم خواهد رسید.



به منظور ترویج سنت حسنه قرض‌الحسنه و اطمینان از صحت عملیات آن صندوقها، اشاعه فرهنگ گردش شفاف وسالم مالی و همچنین پیشگیری از عملیات پولشویی در موسسات و صندوقهای قرض‌الحسنه، بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد نظارتی در اردیبهشت سال 1390 اقدام به تهیه سامانه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق) کرد.