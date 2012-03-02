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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

دست باز:

خرید و فروش آرا جرم انتخاباتی است/صدور کد ملی در شعب اخذ رای

خرید و فروش آرا جرم انتخاباتی است/صدور کد ملی در شعب اخذ رای

اردبیل - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات استان اردبیل با تاکید بر ضرورت پیشگیری از جرمهای انتخاباتی گفت: خرید و فروش آرا جرم محسوب شده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز ظهر جمعه در جلسه ستاد نظارت و بازرسی انتخابات استان گفت: تهدید افراد به رای دادن، رای دادن با شناسنامه دیگران و چند بار رای دادن از دیگر تخلفات انتخاباتی است.

وی با بیان اینکه شدیدا با تخلفات انتخاباتی برخورد می شود، افزود: ماده 66 قانون انتخابات برای جرمهای تخلفاتی بین سه ماه تا دوسال زندان و از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی و برای کارمندان دولت  انفصال هشت سالی در نظر گرفته است.

دست باز با اشاره به ضرورت داشتن شناسنامه برای رای دادن اضافه کرد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی دارا بودن کد ملی الزامی است به همین خاطر برای اولین بار ذر شعبات اخذ رای نمایندگانی از ثبت احوال کشور حضور دارند و در صورت عدم داشتن کد ملی در عرض چند دقیقه استعلام انجام می شود.

وی با بیان اینکه دارا بودن سن 18 سال تمام برای اخذ رای ضروری است، تصریح کرد: تمامی افرادی که متولد 12 اسفند 72 به پایین هستند، می توانند رای بدهند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل جلوگیری اشتباه بودن رای به اسامی مشابه را از دغدغه های اصلی دانست و افزود: برای جلوگیری از این کار در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین که سه کرسی در مجلس دارند، کدهای سه رقمی و برای دیگر حوزه های انتخابیه برای نامزدها کدهای دو رقمی در نظر گرفته شده تا از رای افراد به دلیل تشابه اسمی جلوگیری شود.
 

کد مطلب 1548852

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