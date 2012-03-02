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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

هاشمی خبر داد:

حضور مردم شهرستان مانه و سملقان در انتخابات پرشور و گسترده است

حضور مردم شهرستان مانه و سملقان در انتخابات پرشور و گسترده است

مانه و سملقان - خبرگزاری مهر: فرماندار مانه و سملقان از حضور پرشور و گسترده اهالی این شهرستان در انتخابات خبر داد.

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعات اولیه آغاز رای گیری استقبال مردم شهرستان مانه و سملقان از انتخابات گسترده و مناسب بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه مانه و سملقان، 94 شعبه  اخذ رأی مستقر است که از این تعداد 75 شعبه در سطح روستاهای و 19 شعبه اخذ رأی نیز در سطح شهر مستقر هستند.

هاشمی گفت: از این تعداد، 40 صندوق اخذ رأی به صورت ثابت و 54 صندوق نیز به صورت سیار فعالیت می کنند.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان در مورد معیارهای یک انتخاب اصلح گفت: مهمترین خصوصیت یک نماینده اصلح قانونمداری و حرکت در راستای آرمان های امام(ره) و انقلاب است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با تداوم این حضور مثال زدنی مردم،  تا پایان زمان رای گیری شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور باشیم.

حوزه انتخابیه بجنورد، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم، 2 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.
 

کد مطلب 1548854

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