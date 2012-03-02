حضور پرشور مردم شهرستان کوهرنگ در پای صندوق های رای

ستارفرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهراظهار دشت: حضور مردم پای صندوقهای رای در شهرستان کوهرنگ بسیار پر شور است.
وی بیان داشت: مردم این شهرستان در حال ساختن حماسه ای دیگر هستند.
ستار فرهادی نیا افزود: شعب این شهرستان از ابتدای زمان آغاز به کار انتخابات در این شهرستان شاهد حضور پرشور مردم پای صندوق های رای بوده اند.
بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: مردم از همان ابتدای صبح در شعب اخذ رای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و شعب انتخابات این شهرستان روزپرکاری را تا پایان انتخابات در پیش دارند.
وی بیان داشت: شهرستان کوهرنگ دارای 55 شعبه است که پنج شعبه آن سیار و 50 شعبه ثابت است.
نظر شما