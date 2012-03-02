حضور گسترده در آباده/ استقبال پرشور مردم ارسنجان

فرماندار شهرستان آباده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور مردم پای صندوقهای رای گفت: وضعیت انتخابات در این شهرستان بسیار مناسب است و با تمهیدات اتخاذ شده شاهد حضور حداکثری مردم پای صنوقهای رای هستیم.

محمدجواد عسکری با بیان اینکه پیش بینی می شود که حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای در این شهرستان را داشته باشیم، بیان کرد: برآورد می شود که بیش از 70درصد مردم شهرستان آباده در پای صندوقهای رای حاضر شده و حماسه دیگری را خلق کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 17 نامزد انتخابات برای سه حوزه آباده، بوانات و خرمیبد وجود دارند که از این تعداد فقط یک نفر انتخاب می شود.

استقبال گسترده مردم ارسنجان

فرماندار شهرستان ارسنجان نیز در رابطه با حضور مردم این شهرستان پای صندوقهای رای، گفت: از ساعت آغاز انتخابات تا ساعت 12 و 15 دقیقه مردم این شهرستان به صورت گسترده پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

عزیز جاویدی افزود: حضور گسترده مردم هم در شعب روستایی و هم در شعب شهری نشان می دهد که حضور آنها در مقایسه با سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی در خصوص تعرفه ها نیز بیان کرد: تعرفه به حد نیاز در تمام شعب اخذ رای در این شهرستان وجود دارد و در صورت کمبود در اختیار شعب قرار خواهد گرفت.

فرماندار ارسنجان گفت: 13 نفر در حوزه های انتخابی شهرستانهای ارسنجان، پاسارگاد و مرودشت برای یک کرسی مجلس به رقابت می پردازند.