چهار سال كار و مبلغي 900 ميليون تومان براي ساخت بشارت منجي هزينه شده است

به گزارش خبر نگار سينمايي "مهر" نادر طالبزاده، كارگردان اين فيلم در ابتداي نشست ضمن اشاره به اينكه پرداختن به زندگي حضرت مسيح موضوع جديدي نيست و در تاريخ سينما فيلمهاي زيادي با همين نگاه و دغدغه ساخته شده گفت : با اين همه در جهان اسلام هيچوقت به اين موضوع پرداخته نشده. پيشبيني ما اين بود كه بههرحال در اين دوران موضوع مسيح جايگاه مهمتر و جلوه بيشتري پيدا خواهد كرد. احساس كردم جامعه مسيحيت از نگاه جامعه مسلمان نسبت به مسيح بياطلاع است. از اين قصه يك نسخه سينمايي ديگر نيز براي فيلمبرداري آماده شده كه بخشي مربوط به عروج حواري و بخشي ديگر مربوط به دادگاههاي مسيح است.
وي افزود : همين امروز نيز مسيح حي و حاضر است و همه به او اعتقاد دارند و اينكه ظهور خواهد كرد، اين يعني مساله روز و اگر در كشور اسلامي فيلمي ساخته ميشود، بازتاب همين بهروز بودن است.
اينكه ميگويند كار شبيه تلهتئاتر است، اميدوارم اينطور نباشد. كل سريال دكوپاژ شده و ساختار آن شبيه به همين فيلم است. بههرحال در يك فيلم با زمان محدود نميشود به همه وجوه زندگي حضرت مسيح پرداخت، بهخصوص كه عرفان و معارف اين حضرت فراتر از اين حرفها است.
به گزارش مهر لوريس چكناواريان، آهنگساز فيلم نيز با تاكيد براينكه عنوان يك مسيحي عاشق فيلم است گفت : اين فيلم جنبههايي دارد كه در فيلمهايي كه تاكنون ساخته شده وجود نداشته است. فيلم با مبنا قرار دادن روايتهاي قرآني به زندگي مسيح پرداخته است. در زماني كه صحبت از گفتوگوي تمدنها است چرا صحبت از گفتوگوي مذاهب و اديان نباشد. اين فيلم، مسيحيان و مسلمانان را به هم نزديك ميكند.
وي افزود : با آقاي طالبزاده درباره حس و موسيقي فيلم صحبتهاي زيادي كرديم و بيشتر اين موسيقي را خودم ساختهام.
در ادامه اين نشست بهروز شهامت، صدابردار و صداگذار فيلم به ظرايف كار خود پرداخت و گفت : بشارت منجي يك فيلم تاريخي است و بههرحال بايد صداهايي كه نشاندهنده زمان حال بود حذف ميشد، به اين خاطر فيلم دوبله شد و اين كار توسط آقاي زند انجام شد.
احمد سليماننيا، بازيگر فيلم نيز گفت : به اين خاطر كه از كودكي به اين شخصيت علاقمند بودم و با آن زندگي ميكردم، ايفاي آن برايم آسان بود. براي نزديك شدن به اين نقش روزه ميگرفتم و پياده به مشهد ميرفتم و ميخواستم بعد معنوي را در خودم تقويت كنم.
سعيد كاظمي، مدير توليد در پايان نشت گفت : از آقاي طالبزاده پرسيدند هزينه اين پروژه چقدر شده. اين سوال جذابي است، مبلغي حدود 900 ميليون تومان تا براي چهار سال در همه زمينهها كار كنيم.
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