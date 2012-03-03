گروه تئاتر قائمیه سپاه قائم به جشنواره کشوری راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور کارگردان گروه تئاتر قائمیه سپاه استان سمنان از راهیابی این گروه به جشنواره و مسابقات کشوری تئاتر سپاه خبر داد.

علیرضا ابوالقاسمی با بیان این مطلب گفت: در این جشنواره که به همت معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه سپاه در رشته های تئاتر، سرود و تواشیح برگزار می شود، هر استان آثار خود را در قالب فیلم ارسال کرده و گروه تئاتر قائمیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد(عج) استان با تئاتر "آقای قاضی صدای ما را می شنوی" به مرحله پایانی این جشنواره راه یافت.

ابوالقاسمی با اشاره به اینکه هشت گروه تئاتر برتر به مرحله کشوری راه یافته اند افزود: مرحله کشوری و داوری نهایی آثار 15 الی 18 اسفندماه به میزبانی سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام استان البرز در کرج برگزار می شود.

اردوی تاکتیکی دفاعی بسیجیان دامغان برگزار شد

اردوی تاکتیکی- دفاعی گردان های عاشورای حوزه مقاومت بسیج الهادی دامغان با حضور 200 نفر از نیروهای بسیجی برگزار شد.

فرمانده حوزه الهادی دامغان هدف از برگزاری این اردوی یک روزه را افزایش توان رزمی نیروهای بسیجی در مقابله با تاکتیکها و ترفندهای دشمن عنوان کرد و گفت: فراگیری شیوه های نوین پدافند عامل و غیرعامل و حفظ وحدت و انسجام بسیجیان از اهداف دیگر این اردوی تاکتیکی بوده است.

سرهنگ محمدحسین تقی پور افزود: در این اردوی یک روزه که در میدان تیر اردوگاه قدس ناحیه دامغان برگزار شد 11 گردان شرکت داشتند و از برنامه های اجرا شده دیگر در این اردو برگزاری نماز جماعت و نشست سیاسی بصیرتی بود.

از بسیجیان نویسنده و اهل قلم دامغان تجلیل شد

مسئول عقیدتی سپاه ناحیه دامغان از برگزاری نشست مربیان عقیدتی سیاسی این شهر تحت عنوان عرفان های کاذب و نوظهور با ارائه بیش از هشت مقاله خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: مربیان بسیجی به دنبال حفظ ارزش های انقلاب اسلامی هستند و برای دفاع از آن در همه عرصه ها حاضر و آماده هستند.

احمد عاقلی افزود: در جنگ نرم باید برای دفاع همه جانبه و جانانه آماده بود و با قلم خود دست به کار شد.

وی در پایان هدف از برگزاری این نشست را بصیرت افزایی مربیان عنوان کرد.

تیمهای برتر مسابقات فوتبال دانشجویی انتخاب شدند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاههای دامغان از برگزاری مسابقات فوتسال پایگاه های بسیج دانشجویی دانشگاه های این شهر خبر داد.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: در این دوره از مسابقات 12 تیم فوتسال از دانشگاه های پیام نور، دانشگاه دامغان و دانشکده علمی کاربری رسول اکرم (ص) حضور داشتند.

محمد خوشقدم در پایان افزود: پس از چهار روز رقابت تیم دانشگاه پیام نور حائز رتبه اول شد و تیم دانشگاه دامغان و تیم دانشکده علمی کاربردی به ترتیب مقام دوم و سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.