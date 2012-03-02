آذریها پیش قراول اقتدار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شریف و غیور آذربایجان شرقی از ساعات اولیه شروع انتخابات خود را به پای صندوقهای رای رساندن تا بار دیگر جواب کوبنده ای به دشمنان این مرز و بوم بدهند و نشان دهند که همچون اجداد خویش که نهصت مشروطه را به راه انداختند و یا سردمدار مبارزه با طاغوت در 29 بهمن بودند حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

آذریها آمده اند تا با دیگر به یکپارچگی و اقتدار ایران اسلامی رای بدهند و نشان بدهند که تا پای جان به آرمانهای شهدا و مولای خود پایبند هستند و همچون فرزندان غیور خویش با نثار خون خود در مقابل متجاوزان خواهند ایستاد.

وقتی صبح به پای صندوق رای واقع در مسجد طوبی تبریز رفته بودم پیرمردی عصا به دست نظرم را به خود جلب کرد به سراغش رفتم و پرسیدم حاج آقا به سلامتی واسه چی رای می دهی گفت: پسرم برای اینکه بگم ما پیرو ولایت هستیم و تا آخرین نفس از حکومت اسلامی دفاع خواهیم کرد حتی اگر بیشتر از این ما را تحریم کنند.

پسر جوانی که مثل 59 هزار و 530 نفر جوان رای اولی در استان آذربایجان شرقی آمده بود تا رای خود را به صندوق بیاندازد، گفت: خیلی خوشحالم که من نیز می توانم رای دهم و در سرنوشت خود سهیم باشم و نشان دهم ما پیرو راه شهدا هستیم.

انسان با دیدن این شور حال در مردم قبطه می خورد و بار سنگینی دیگری بر شانه مسئولین می افتد که این مردم حق شناس لایق بهترینها هستند و باید برای تکریم آنان شب و روز تلاش نمایند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی از 8 صبح 12 اسفند همزمان با سراسر کشور در 2 هزار و 790 شعبه اخذ استان آذربایجان شرقی آغاز شده است.

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اسد بابایی