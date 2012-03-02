حضور حداکثری مردم جنوب استان تهران

آیت الله سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز هم مردم ما اثبات می کنند که در عرصه انتخابات حضور آگاهانه ای خواهند داشت و مشت محکمی به دهان یاوه گویان و دشمنان اسلام و نظام اسلامی خواهند زد.

وی بیان داشت: انتخابات مردم ما نماد مردم سالاری دینی در دنیاست و کشورهای دیگر در جریان بیداری اسلامی از همین انتخابات الهام می گیرند.

امام جمعه ورامین ادامه داد: حضور مستمر و مداوم مردم در هر مناسبتی مخصوصا در انتخابات مایه دلگرمی کل مردم مسلمان در جهان اسلام و جوانانی است که در بیداری اسلامی تلاش می کنند.

وی یادآور شد: همانگونه که شرکت در انتخابات یک وظیفه و تکلیف شرعی است دعوت مردم و فراهم کردن زمینه شرکت باشکوه آنان در انتخابات وظیفه‌ای خطیر است که بر عهده همه مسئولان قرار دارد.

محمودی اضافه کرد: انتخابات ایران نماد مردم‌سالاری دینی است و می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی باشد، ضمن آنکه می تواند به شایعه ‌پراکنی دشمنان اسلام ونظام پاسخ دهد.

وی عنوان کرد: کسانی که برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند، باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند ضمن آنکه باید مجلس برای دیگر کشورها الگو باشد.

امام جمعه ورامین ادامه داد: مجلس باید با قانون‌گذاری و در نظر گرفتن مصالح کشور و با الهام گرفتن از ایده‌های مقام معظم رهبری گامهای مثبت تری را بردارد.

وی گفت: شرکت و حضور حداکثری مردم ایران در روز انتخابات و انتخاب اصلح، رمز پیروزی بر دشمنان نظام است و سبب عقب نشینی آنان را برای همیشه فراهم می سازد.

نماینده منتخب مردم مسئولیتها را به امانت خواهد گرفت

امام جمعه شهرری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه نهادها و سازمانها در نظام اسلامی با رأی مردم به مسئولان امانت داده می شود و آنکس که با رأی مردم به مجلس می ‌رود، مسئولیت را از جانب مردم به امانت گرفته است و باید در قبال آن پاسخ دهد.

حجت الاسلام سید علی شاهچراغی افزود: هر رأی که مردم در صندوقها می ‌ریزند امانتی است که به شما سپرده می‌شود و حق‌الناس و با توجه به اینکه رأی مردم حق‌الناس است باید از آنها حفاظت کرد.

وی گفت: به همان میزان که به تعبیر رهبر معظم انقلاب شرکت در انتخابات تکلیف شرعی است رأی دادن به اصلح نیز تکلیف شرعی و عقلی است و حفظ آرا نیز یک تکلیف شرعی و عقلانی است.

امام جمعه شهرری اضافه کرد: انسان برای اینکه راه حق را بشناسد باید بیشتر کوشش کند و همچنین باید در پرداخت امانت جدی باشد.

وی با اشاره به نشانه های مؤمن عنوان کرد: مسلمانی فقط در نماز خواندن، رکوع و سجود نیست و نباید از ظاهر افراد فریب خورد.

شاهچراغی ادامه داد: نشانه مؤمن در دو چیز است، نخستین نشانه مؤمن راستی در گفتار و نشانه دیگر آن امین بودن در پرداخت امانت است.

وی بیان داشت: اساسا نظام یک امانتی در اختیار ما است که از طریق شهدا و امام شهدا به نسل ما رسیده است ما باید با تمام توان از این امانت حفاظت کنیم.

حضور در انتخابات اسلام را تقویت می کند

نماینده ولی فقیه در شهرستان پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حضور مردم در انتخابات تقویت نظام و ارکان آن و در نهایت تقویت اسلام است.

حجت الاسلام حسن لزومی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات الهام بخش کشورهای اسلامی است و سبب گرایشهای بیشتری به سمت اسلام می ‌شود.

وی یادآور شد: مجلس با رأی بالا یا پایین مردم تشکیل می‌ شود اما آرای بیشتر مردم می‌ تواند سبب شود تا مجلس در موضوعات جهانی موضع‌ گیری بهتری داشته باشند.

امام جمعه پاکدشت اضافه کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات بنیانهای نظام اسلامی تحت ولایت فقیه را تقویت کرده و کشور را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه می کند.

وی گفت: دشمنان نظام از راهپیمایی پرشکوه و عظیم مردم غیور کشور ایران در بهت فرو رفته اند و امید است مردم با خلق حماسه ای دیگر شکست سنگینی را بر آنان تحمیل کنند.

لزومی افزود: انتخابات برای جمهوری اسلامی یک فرصت با ارزش تلقی می شود ولی دشمنان می خواهند آن را به تهدیدی علیه نظام تبدیل کنند.

12 اسفند مردمسالاری دینی در کشور نمایش داده می شود

امام جمعه موقت ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات 12 اسفند، مردم سالاری دینی را به معنای تمام به دنیا نمایش می‌دهند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی نماد ولایتمداری و وفاداری مردم به آرمان های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی است.

وی عنوان کرد: مردم انقلابی ایران در 33 گذشته همواره ولایتمداری و وفاداری عمیق خود به اسلام و انقلاب را به جهانیان نشان داده و در 12 اسفند نیز یک بار دیگر ضمن تاکید بر میثاق خود با آرمان های انقلاب، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: مشارکت حداکثری مردمدر انتخابات بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری بر اقتدار ملی و امنیت ملی کشورمی‌افزاید و سندی است بر حقانیت جمهوری اسلامی.

وی گفت: مشارکت مردم در انتخابات با آرای بالا، همانند آنچه در راهپیمایی گسترده وپرشکوه یوم الله 22 بهمن شاهد آن بودیم، بر همگان ثابت خواهد کرد که آحادجامعه ایران اسلامی در راستای تحقق آرمانهای امام راحل، اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری، صیانت از خون شهدا و ادامه راه و مسیری که انقلاب برای ما ترسیم کرده است، یکدل و یکصدا هستند.

این مسئول حضور در انتخابات را پاسخ محکمی به توطئه افکنی های سی ساله دشمنان دانست و افزود: علیرغم همه توطئه‌های دشمنان ملت ایران امروز حماسه ای دیگر خواهند آفرید.ملت ولایت مدار ایران اسلامی با خلق حماسه ای دیگر پاسخ کوبنده ای به همه یاوه گویی های آنها خواهند داد.

وی انتخابات را بارزترین و ممتازترین دستاورد سیاسی نظام مردم سالاری دینی و نماد شکوهمند حضور عملی مردم در میدان تصمیم گیری و اداره کشور دانست و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است که امروز منصه ظهور خواهد رسید.

حضور در انتخابات نقش بی بدیلی در انقلاب سایر کشورها دارد

فرماندار شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز کشورهای منطقه به ایران چشم امید بسته‌اند و بی ‌شک حضور پرشور مردم نقش بی‌بدیلی در انقلاب مردم این کشورها دارد.

بهرام ستاری افزود: حضور پرشور مردم در این انتخابات به امیدی برای دوستداران انقلاب و کشورهای مسلمان منطقه و یأس و ناامیدی دشمنان تبدیل می‌شود.

وی یادآور شد: در 33 سال گذشته در عرصه‌های مختلف مردم با بصیرت در صحنه حضور یافته و همه توطئه‌های دشمن را با حضور و نقش‌آفرینی خود خنثی کردند.

این مسئول اضافه کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نخستین انتخابات بعد از فتنه سال 88 است که همه اجانب و دشمنان انقلاب اسلامی در این برهه دست به دست هم دادند که حضور حداکثری و طعم شیرین حضور 40 میلیونی را به کام مردم تلخ کنند و به‌دنبال ایجاد خلل در بین مردم و مسئولان بودند.

وی گفت: دشمن تمام تلاش خود را کرد که انتخابات ایران را فرمایشی تلقی کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نبود.

ستاری افزود: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نخستین انتخابات برای بعد از بیداری اسلامی است و حضور پرشور مردم در انتخابات علاوه بر اینکه سبب امنیت، بقا و اقتدار ایران اسلامی می شود امیدی برای ملت‌هایی است که به‌ تازگی از چنگال پادشاهان ظلم و جور رهایی یافته‌اند.

وی عنوان کرد: بی شک ملت غیور ایران اسلامی با توجه به این حساسیت‌ها و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری ضمن تجدید میثاق مجدد خود با آرمان‌های والای امام، شهدا و مقام معظم رهبری با حضور خود حماسه‌ای دیگر را در تاریخ ایران به ثبت می‌رسانند و سبب یاس و ناامیدی کامل دشمن می‌شوند.

فرماندار شهرستان پیشوا یادآور شد: مردم ولایی و شهید پرور شهرستان پیشوا نیز آماده‌اند تا در روز حماسه حضور دوشادوش ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی و حضور حداکثری و دشمن شکن خود همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند سیلی سختی را بر آمریکا و هم‌پیمانانش بزنند.

ثبت برگ زرین دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی توسط مردم صورت می گیرد

فرماندار شهرستان ری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت غیور ایران اسلامی با حضور حداکثری و باشکوه خود در انتخابات برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب به ثبت می رسانند.

امیرحسین باقرنژاد ادامه داد: امروز مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی از درایت بالای سیاسی برخوردار هستند و عده زیادی از این مردم داوطلبانه آمده‌اند و در خط مقدم انتخابات قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: شرایطی که در آن هستیم شرایط ویژه‌ای است و شاید به ذهن برسد که هر انتخاباتی که برگزار شده یک انتخابات حساس بوده و این به این بستگی دارد که در آن زمان که می‌خواهیم کار کنیم باید دریابیم چه فضا سازی‌هایی صورت گرفته است.

این مسئول افزود: اگر از هجمه‌های دشمنان و نوک پیکان این هجمه‌ها که به سمت مردم غیور است صرف نظر کنیم باید با دقت بیشتر به آنچه که وظیفه ما است عمل کنیم.

وی تأکید کرد: آن هدفی که در این شرایط از سوی دشمنان انقلاب اجماع شده تلاش برای کشاندن مردم به سمتی است که مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا کند و این قابل تامل است.

این مسئول افزود: آنها تلاش می‌کنند که با فشار وارد کردن حضور مردم در انتخابات را کاهش دهند اما این درحالی است که تجربه نشان داده هرچه دشمنان توطئه‌ها و فشارهای خودشان را بیشتر می‌کنند حضور در صحنه مردم نیز بیشتر می شود.