حضور پر شور اهل سنت هرمزگان در انتخابات/ 222 صندوق ثابت و سیار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اعلام آغاز ساعت رای‌گیری مردم شهرستانهای غربی هرمزگان با شور و اشتیاق به پای صندوق‌های رای آمدند تا یک بار دیگر سرنوشت کشورشان را بهترین نحو ممکن رقم بزنند.

مسئولان و مردم بندرلنگه از نخستین ساعت آغاز رای‌گیری با مراجعه به شعب اخذ رای، وظیفه شرعی خویش را ادا کردند.

حضور اقشار مختلف مردم اعم از کارمند، کارگر، مسئولان و رای‌اولی‌ها نیز در ساعات نخستین آغاز رای‌گیری قابل توجه بود. با وجود تبلیغات گسترده دشمنان که اطمینان داشتند مردم حضور چندانی در انتخابات مجلس نهم نخواهند داشت، صف‌های طولانی، شور و اشتیاق جوانان و حتی کهنسالان نیز بود.

در شهرستان بندرلنگه، پیرمرد 73 ساله که بر روی صندلی کوچک دستی که در صف نشسته بود به خبرنگار مهر گفت: امروز آمده ام تا به کسانی که چشم دیدن استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را ندارند ثابت کنم حتی اگر یک روز هم به آخر عمرم باقی بماند اگر رهبرم فرمان دهد به میدان خواهم آمد و از انقلاب دفاع خواهم کرد.

مرد میانسالی نیز گفت: شما خبرنگاران سربازان خط مقدم جنگ با تبلیغات دروغین دشمن هستید امیدوارم موفق باشید.

مرتضوی که خود را کارمند معرفی کرد، عنوان کرد: می دانم که دشمن از حضور پر شور مردم پای صندوقهای رای خشمگین شده و باید بداند این ملت از مواضع خود عقب نخواهد نشست.

همچنین بر اساس خبرهای رسیده از شهرستان پارسیان حضور مردم در پای صندوقهای رای قابل وصف نیست و هر چه به ساعات پایانی رای گیری نزدیک می شویم بر ازدحام جمعیت افزوده می شود.

خبرنگار مهر در شهرستان بستک همچنین خبر داد که حضور براداران اهل سنت در پای صندوقها چشمگیر است.

گزارشهای رسیده از بندرچارک حکایت از آن دارد تمامی مردم، پیر و جوان، زن و مرد از ساعت هفت صبح به شعب اخذ رای مراجعه کرده اند و همچنان شعب انتخابات پر شور و اشتیاق است.

121 صندوق ثابت و 102 صندوق سیار در غرب استان هرمزگان در نظر گرفته شده است.