سرنوشت کشور به انتخاب افراد اصلح بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی پیش از ظهر جمعه پس از شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توصیه من به مردم شریف ایران این است که اگر تا حالا در انتخابات شرکت نکرده‌اند هرچه زودتر رأی خود را در صندوق‌های انتخابات بریزند.



وی با بیان اینکه مردم باید رأی مثبت دهند، گفت: نباید رأی منفی و سفید در صندوق‌ها انداخت.



عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: مردم سعی کنند افراد اصلح را انتخاب کنند چون سرنوشت کشور به انتخاب آنها بستگی دارد.



وی اظهار داشت: من منکر وجود مشکل در کشور نیستم اما دشمنان داخلی و خارجی سعی می‌کنند مردم را به گونه‌ای مأیوس کنند که در این انتخابات شرکت نکنند ولی شرکت نکردن در انتخابات مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید شرکت کنند و افراد اصلح را انتخاب کنند تا مشکلات کشور حل شود.



آیت الله امینی گفت: از کاندیداهایی که در این انتخابات، انتخاب می‌شوند انتظار و توقع داریم تا به طور جدی مشکلات مختلف مردم را رسیدگی و مردم را به آینده امیدوار کنند.