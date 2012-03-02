مردم با حضور شگفتی آفرین در انتخابات به تکلیف الهی خود عمل خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل پوررضا در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت، رای هر ایرانی را تیری بر قلب دشمنان دانست و افزود: حضور آگاهانه و با بصیرت در انتخابات از رمزهای مهم و کلید انتخاب افراد اصلح برای وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی است.

وی اظهارداشت: انتخابات عرصه حساس کشور است و حضور گسترده و همراه با معرفت و بصیرت مردم عاملی مهم و ارزنده در تعیین سرنوشت مطلوب جامعه خواهد بود.

خطیب جمعه رشت گفت: آحاد مردم با شرکتی گسترده، با نشاط و توام با آگاهی و معرفت بار دیگر وفاداری خود به اهداف و آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدای گرانقدر و به ویژه منویات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب نمایان ساخته و بر یاس دشمنان بیش از پیش دامن بزنند.

وی افزود: برنده واقعی انتخابات مجلس، مردم هستند و حضور آگاهانه مردم سرمایه ای برای نظام و سیلی محکمی به دشمنان است.

پوررضا با بیان اینکه زمان حساس برگزاری انتخابات مجلس نهم چشم دنیا به ملت ایران دوخته شده است، گفت: حضور چشمگیر ملت ایران در 12 اسفند ماه ارزش و جایگاه کشور را به رخ جهانیان خواهد کشید.

وی افزود: بدون شک ورود افراد متخصص و متعهد به مجلس می ‌تواند تسریع ‌بخش دستیابی به اهداف راهبری جمهوری اسلامی باشد به این دلیل باید نسبت به این مهم توجه کافی و وافی صورت گیرد.

امام جمعه موقت رشت حضور مردم در صحنه‌ های سیاسی و اجتماعی را وظیفه ‌ای شرعی، عقلی و سیاسی دانست و ادامه داد: با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب حضور چشمگیر مردم در صحنه انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برابر توطئه‌ های دشمنان بیمه می ‌کند.

وی همچنین با اعلام اینکه شرکت در انتخابات وظیفه همگانی است، گفت: هر فرد واجد الشرایط باید در انتخابات شرکت کند.

پوررضا افزود: یک رای هم به نفع اسلام، مایه یاس و نا امیدی دشمنان نظام است و در سرنوشت، پیشرفت و توسعه کشور اثرگذارخواهد بود.

وی یادآورشد: آحاد مردم با آگاهی و هوشیاری باید نماینده اصلح، دلسوز، ولایتمدارو عدالت محور را انتخاب و به مجلس بفرستند.