شعب اخذ رای در گیلان مملو از جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، شور و شوق مردم شهرستانهای استان گیلان در روزهای گذشته و حضور پرشور آنان در نخستین ساعات اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشارکت باشکوه مردم استان را در این صحنه سیاسی نوید می دهد.

در این ارتباط استاندار گیلان گفت: مردم ولایتمدار و با بصیرت استان از همان نخستین ساعات شروع رای گیری با حضوری گسترده و پرشور در پای صندوقهای رای حاضر شدند.

مهدی سعادتی با بیان اینکه انتخابات مظهر حضور مردم و نماد اقتدار ملی کشور است، افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای پشتوانه محکمی برای یک مجلس قوی بشمار می رود.

وی اظهارداشت: مردم ولایتمدار و با بصیرت گیلان امروز با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای حماسه ای دیگر خواهند آفرید و دشمنان ایران اسلامی را مأیوس و ناامید می کند.

استاندار گیلان انتخابات را یک امر واجب دانست و گفت: انتخابات همیشه برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی حائز اهمیت بوده و تعیین کننده است.

وی حضور پرشور و گسترده مردم گیلان درسالروز حماسه 9 دی و راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال را نمونه ای از بصیرت مردم عنوان کرد و افزود: گیلانی ها باردیگر با حضور پرشور خود در انتخابات اوج عظمت و اقتدار ملی را به نمایش خواهند گذاشت و مشت محکمی را بردهان دشمنان انقلاب اسلامی خواهند زد.

سعادتی درصد مشارکت و حضور مردم در سراسر استان برای شرکت در انتخابات را بسیار بالا عنوان کرد و اظهارداشت: بر طبق گزارشات ارسالی از شهرستانهای مختلف استان، درصد مشارکت مردم در انتخابات رضایتبخش است.

وی یادآورشد: با حضور حماسی و پرشور مردم در پای صندوقهای رای برگ زرین دیگری بردفتر پرافتخار این مرز و بوم ثبت و ضبط خواهد شد.